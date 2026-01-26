Michael Schumacher to jedna z największych legend w historii sportu. Niemiecki kierowca na zawsze zapisał się w dziejach Formuły 1 jako siedmiokrotny mistrz świata, rekordzista, który przez lata wyznaczał standardy w królowej sportów motorowych. Największe sukcesy odnosił z zespołem Ferrari, z którym w latach 2000-2004 pięciokrotnie z rzędu sięgał po tytuł mistrzowski. Jego nazwisko stało się synonimem perfekcji, nieustępliwości i absolutnej dominacji na torach całego świata. Schumacher do dziś pozostaje ikoną F1, a na swoim koncie ma siedem mistrzostw świata, co czyni go rekordzistą (tytuł ten dzieli z Lewisem Hamiltonem). A nie wykluczone, że tytułów tych na swoim koncie Niemiec miałby jeszcze więcej, gdyby nie przedwczesne zakończenie kariery.

O Schumacherze niespodziewanie zrobiło się głośno w grudniu 2013 roku. Podczas prywatnego wyjazdu na narty we francuskich Alpach Schumacher uległ poważnemu wypadkowi, w wyniku którego doznał ciężkiego urazu głowy. Od tego momentu rozpoczęła się jego najtrudniejsza walka - walka o zdrowie i życie. Po długiej hospitalizacji i leczeniu w specjalistycznych ośrodkach siedmiokrotny mistrz świata trafił pod opiekę domową, a jego stan zdrowia stał się tematem licznych spekulacji.

Przełomowe wieści ws. Michaela Schumachera. Takie informacje 12 lat po wypadku

Przez kolejne lata informacje o zdrowiu Schumachera były jedną z najlepiej strzeżonych tajemnic w show-biznesie i świecie sportu. Rodzina konsekwentnie chroniła prywatność Niemca, a do mediów przedostawały się jedynie szczątkowe komunikaty. Wiadomo było jedynie, że siedmiokrotny mistrz świata wymaga całodobowej opieki medycznej i nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie. Schumacher od wypadku ani razu nie pojawił się publicznie, co tylko potęgowało domysły i niepokój fanów.

Teraz jednak Anglicy przekazali przełomowe wieści. Według brytyjskiego "Daily Mail" Michael Schumacher poczynił znaczące postępy w rehabilitacji. Osoba z jego bliskiego otoczenia ujawniła, że 57-latek nie jest już przykuty do łóżka i może siadać na wózku inwalidzkim. Dzięki temu możliwe jest swobodne przewożenie go między rezydencjami na Majorce oraz nad Jeziorem Genewskim. Źródło dodało również, że Schumacher komunikuje się z rodziną za pomocą mrugania i rozumie część wydarzeń dziejących się wokół niego. Choć jego sytuacja wciąż pozostaje bardzo trudna, są to najbardziej optymistyczne doniesienia od ponad dekady, dające fanom F1 nową nadzieję.

