Lewis Hamilton narzeka zespołowi na to, że wyczuwa jakieś uszkodzenia w swoim bolidzie. Brytyjczyk zwraca uwagę chociażby na lewą tylną oponę. Powtórki wykazały, że chwilę po starcie uderzył w nią bolid Fernando Alonso.

Koniec wyścigu dla Guanyu Zhou

Guanyu Zhou ze względu na awarię jego Alfy Romeo musiał wycofać się z dalszej rywalizacji. Ależ jest to pechowy weekend dla debiutującego w stawce Chińczyka! Jeszcze wczoraj awans do Q2 pozbawił go korek na torze.