F1. Grand Prix Włoch. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 06 września 2025 godz. 15:00Grand Prix Włoch na legendarnym torze Monza odbędzie się 6 września. To najszybszy obiekt w kalendarzu, gdzie decydują prędkość na prostych i skuteczna strategia. Kwalifikacje padły łupem Maxa Verstappena, który startując z pole position będzie głównym faworytem wyścigu. Za nim ustawią się kierowcy McLarena i Ferrari, liczący na wsparcie tifosi i odważne manewry. Emocji dodają zapowiedzi ostrej walki o podium i nieprzewidywalne rozstrzygnięcia taktyczne. Zapraszamy na relację na żywo!