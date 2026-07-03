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F1. Grand Prix Wielkiej Brytanii. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: niedziela, 05 lipca 2026 godz. 16:00
Przed nami Grand Prix Wielkiej Brytanii – jedna z najbardziej prestiżowych rund sezonu Formuły 1. W niedzielę, 5 lipca, kierowcy zmierzą się na legendarnym torze Silverstone, słynącym z szybkich zakrętów i widowiskowych pojedynków. Weekend rozgrywany jest w formacie ze sprintem, co dodatkowo podgrzewa emocje. Kibice liczą na świetny występ gospodarzy, a walka o zwycięstwo zapowiada się niezwykle zacięcie już od pierwszych okrążeń.