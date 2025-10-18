F1. Grand Prix USA. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 19 października 2025 godz. 21:00W niedzielę, 19 października 2025 roku, odbędzie się wyścig o Grand Prix Stanów Zjednoczonych na torze Circuit of The Americas w Austin, Texas. Po sobotnim sprincie, w którym Max Verstappen zdominował rywalizację, pokonując George'a Russella i Carlosa Sainza, emocje sięgnęły zenitu. W wyniku dramatycznej kolizji McLarenów – Oscara Piastriego i Lando Norrisa - obaj zawodnicy musieli wycofać się z wyścigu, co może wpłynąć na dalszy przebieg mistrzostw. Verstappen, zdobywając 8 punktów, zmniejszył stratę do lidera klasyfikacji generalnej, Piastriego, do 55 punktów. Wyścig zapowiada się niezwykle ekscytująco, z wieloma pytaniami o dalszy rozwój sytuacji w walce o tytuł mistrza świata. Zapraszamy na relację na żywo.