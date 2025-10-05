F1. Grand Prix Singapuru. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 05 października 2025 godz. 14:00Grand Prix Singapuru, które odbędzie się 5 października na słynnym ulicznym torze Marina Bay, zapowiada się jako jedno z najbardziej wymagających i emocjonujących wydarzeń sezonu Formuły 1. Wysokie temperatury, wąski układ toru i oświetlenie nocne sprawiają, że jest to wyścig pełen wyzwań zarówno dla kierowców, jak i zespołów. Kwalifikacje padły łupem George’a Russella z Mercedesa, który wywalczył pole position i zapowiada walkę o pierwsze zwycięstwo w sezonie. Start oraz strategia opon mogą odegrać kluczową rolę, a każda neutralizacja czy pojawienie się samochodu bezpieczeństwa może całkowicie odmienić układ sił. Kibice mogą spodziewać się zaciętej rywalizacji, nieprzewidywalnych zwrotów akcji i spektakularnego nocnego widowiska w sercu Singapuru. Zapraszamy na relację na żywo.