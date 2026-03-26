Wkrótce na żywo
F1. Grand Prix Japonii. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: niedziela, 29 marca 2026 godz. 07:00
Grand Prix Japonii na torze Suzuka będzie trzecią rundą sezonu F1 2026 i ostatnim wyścigiem przed miesięczną przerwą. Legendarny, techniczny obiekt o długości 5,8 km słynie z szybkich zakrętów i wymagającej charakterystyki. Do rywalizacji w roli faworyta przystępuje Mercedes - George Russell prowadzi w klasyfikacji, a zespół wygrał dotąd wszystkie wyścigi sezonu. Ciekawie zapowiada się także walka młodego Kimiego Antonellego oraz pościg Ferrari i Red Bulla. Wyścig rozpocznie się w niedzielę o 7:00 czasu polskiego i potrwa 53 okrążenia. Zapraszamy na relację na żywo.