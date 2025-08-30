F1. Grand Prix Holandii. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 31 sierpnia 2025 godz. 15:0031 sierpnia na torze Zandvoort odbędzie się Grand Prix Holandii, jeden z najbardziej widowiskowych wyścigów w kalendarzu F1. Po letniej przerwie kierowcy wracają do rywalizacji na wymagającym, krętym obiekcie nad Morzem Północnym, gdzie ogromne wsparcie kibiców czeka na lokalnego bohatera Maxa Verstappena. Trudny układ toru i zmienne warunki pogodowe mogą przynieść niespodzianki, a walka o czołowe pozycje zapowiada się niezwykle emocjonująco. Zapraszamy na relację na żywo.