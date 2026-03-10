Wkrótce na żywo
F1. Grand Prix Chin - Sprint. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: sobota, 14 marca 2026 godz. 04:00
Po zwycięskiej inauguracji sezonu w Australii dla Russella, tym razem rywalizacja przeniesie się na tor w Szanghaju. Najpierw odbędzie się sprint, czyli format, który pojawił się w kalendarzu od 2021 roku i trwa około 30 minut. To mniej więcej jedna trzecia długości standardowego Grand Prix. Sprint ma własne kwalifikacje i własną punktację i wpływa na start niedzielnego wyścigu. Zapraszamy na relację na żywo.