Wkrótce na żywo
F1. Grand Prix Chin. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: niedziela, 15 marca 2026 godz. 08:00
Po sobotnim sprincie, dzień później odbędzie się już klasyczny wyścig w ramach Grand Prix Chin. Tydzień temu na inaugurację sezonu najlepszy był George Russell. Drugie miejsce zajął Kimi Antonelli, a trzecie Charles Leclerc. Rok temu w Szanghaju wygrał Piastri przed Norrisem i Russellem. Kto tym razem okaże się być najszybszy i zgarnie 25 punktów do klasyfikacji generalnej? Zapraszamy na relację na żywo.