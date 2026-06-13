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F1. Grand Prix Barcelony. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: niedziela, 14 czerwca 2026 godz. 15:00
Formuła 1 wraca do Barcelony, gdzie 14 czerwca odbędzie się Grand Prix Barcelony na torze Circuit de Barcelona-Catalunya. Po kwalifikacjach w roli faworyta do zwycięstwa wystartuje George Russell, który wywalczył pole position przed Lewisem Hamiltonem i liderem mistrzostw Kimim Antonellim. Tor słynie z wymagających, szybkich zakrętów i często stanowi sprawdzian pełnego potencjału samochodów. Zapowiada się zacięta walka Mercedesa, Ferrari i McLarena o zwycięstwo oraz cenne punkty w klasyfikacji sezonu. Zapraszamy na relację na żywo.