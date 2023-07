Sensacja na Euro. Ukraińcy wyrzucili z turnieju wielkich faworytów

Wielka sensacja na mistrzostwach Europy U21 stała się faktem. Reprezentacja Francji, która była murowanym faworytem do mistrzostwa, odpadła po porażce w ćwierćfinale z Ukrainą. To oznacza, że wspaniałe młode pokolenie "Trójkolorowych" ostatecznie nie odniesie sukcesu na tegorocznym turnieju, co jest ogromnym rozczarowaniem dla kibiców tego zespołu. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1 dla Ukraińców.