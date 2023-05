Wielkie emocje w półfinale Euro U17. Padło osiem goli. Polacy mogą być z siebie dumni

Półfinał mistrzostw Europy do lat 17 zakończył się porażką i odpadnięciem reprezentacji Polski. Podopieczni Marcina Włodarskiego walczyli dzielnie, w pewnym momencie na tablicy świetlnej widniał wynik 3:3, ale ostatecznie to Niemcy cieszą się z awansu do wielkiego finału. Występ na tym turnieju, mimo porażki, i tak można traktować jako wielki sukces "Biało-czerwonych".