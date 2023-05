Przed nami wielki hit. Polacy zagrają o finał Euro. Czeka na nich rywal z najwyższej półki

Fazę grupową tych mistrzostw Europy reprezentacja Polski do lat 17 rozpoczęła wręcz fenomenalnie. Pierwsze spotkanie z Irlandią podopieczni Marcina Włodarskiego wygrali aż 5:1 i pokazali, że są jedną z najlepszych drużyn na turnieju.

W meczu ćwierćfinałowym Polska mierzyła się z Serbią i zwyciężyła po wielkim dreszczowcu. Gola na wagę zwycięstwa i awansu w 89. minucie strzelił Filip Rejczyk . 17-letni pomocnik Legii Warszawa fenomenalnie złożył się do strzału z rzutu wolnego i pokonał bramkarza rywali.

Polacy zawalczą o finał Euro z reprezentacją Niemiec

Teraz polską reprezentację do lat 17 czeka zdecydowanie najtrudniejsze zadanie na węgierskim turnieju. Naprzeciw nich staną Niemcy, które wygrały wszystkie swoje dotychczasowe spotkania . Nasi zachodni sąsiedzi w fazie grupowej pokonali Portugalię (4:0), Francję (3:1) i Szkocję (3:0) . W ćwierćfinale wyeliminowali Szwajcarię po serii rzutów karnych , ale w tamtym spotkaniu od 15. minuty grali w osłabieniu.

Reprezentacja Polski do lat 17 stanie przed szansą zmazania plamy po wielkim blamażu, jakiego doznała na tym poziomie dwa lata temu. W 2021 Niemcy pokonały "Biało-czerwonych" aż 10:1 w meczu towarzyskim . Oczywiście, kadry obu reprezentacji od tamtego czasu zmieniły się nie do poznania.

W drugim półfinale mistrzostw Europy do lat 17 zmierzą się Hiszpania i Francja. Faworytem tego spotkania będą Hiszpanie, ale to "Trójkolorowi" występują w tym roku w roli obrońców tytułu na Euro w tej kategorii wiekowej. Ten mecz również zostanie rozegrany we wtorek, ale o godzinie 20:00.