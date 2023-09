Kibice reprezentacji Polski rozpoczynali eliminacje do mistrzostw Europy 2024 z przekonaniem, że grupa, do której trafili Biało-Czerwoni jest niezwykle przeciętna, żeby nie powiedzieć słaba. Dla wielu fanów rozwiązanie inne niż wygranie swojej grupy przez drużynę prowadzoną przez Fernando Santosa było nie do pomyślenia. Na dziś sytuacja wygląda jednak tak, że jest to płonne marzenie.