Reprezentacja do lat 20 to zaplecze kadry U-21. Trener Michał Probierz często odsyła ze swojego zespołu piłkarzy, którzy nie mieszczą się w składzie, do drużyny Miłosza Stępińskiego, by się sprawdzili. Z drugiej strony zabiera też najlepszych, bo w obu drużynach występują gracze z rocznika 2002.