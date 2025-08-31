Zwycięstwo na ostrzu noża. Trener Polaków nie wahał się ani chwili. Apel w stronę kibiców

Już od pewnego czasu wiadomym było, że spotkanie Polaków z Izraelczykami będzie starciem "podwyższonego ryzyka". W samym "Spodku" dało się to odczuć aż nadto, bowiem ogromna wrzawa na trybunach towarzyszyła zawodnikom obydwu drużyn aż do końcowej syreny.

Mimo wszystko, po fenomenalnym starciu ze Słowenią mało kto mógł się spodziewać, iż zbliżający się mecz z Izraelem będzie zaliczał się do grona tych najbardziej nerwowych w historii występów reprezentacji Polski. Pierwsza połowa również nie dawała takich przesłanek, bowiem toczyła się niemalże całkowicie pod dyktando podopiecznych trenera Igora Milicicia. Wydawało się, że "Biało-czerwoni" nie mogą wypuścić takiego rezultatu z rąk. Wtedy przyszła jednak trzecia kwarta, w której to gra koszykarzy z kraju nad Wisłą kompletnie się posypała.

Notorycznie wygwizdywani Izraelczycy wykorzystali ten moment perfekcyjnie, doprowadzając do wyrównania stanu rywalizacji. Chwilowa niemoc rzutowa Jordana Loyda, Mateusza Ponitki oraz pozostałych Polaków trwała jeszcze przez jakiś czas, skutkiem czego Izraelczycy zdołali wyjść nawet na prowadzenie. "Biało-czerwonym" nie zabrakło jednak charakteru, co po szalenie nerwowej końcówce pozwoliło im zwyciężyć w starciu z Izraelczykami. Styl tej wygranej, szczególnie biorąc pod uwagę spektakularne zwycięstwo ze Słoweńcami, nie był jednak powalający, z czego zdawał sobie sprawę sam trener Milicić.

Pewne rzeczy na pewno są do poprawy. Niemniej nie możemy cały czas grać perfekcyjnie. Taka jest koszykówka. Bardzo się jednak cieszymy, jest to arcyważne zwycięstwo i teraz, jak już emocje opadną, trzeba będzie przemyśleć, co dalej

Mecz z Izraelczykami był kolejnym już popisem niebagatelnych umiejętności Jordana Loyda, po rzucie którego de facto udało się wygrać to spotkanie. Na pytania o swojego świeżo upieczonego zawodnika Milicić odpowiedział jednym, lecz bardzo dosadnym słowem - "Wow". Nie ma się co dziwić takiej reakcji trenera, bowiem rozgrywający zaliczył kosmiczną linijkę statystyczną na poziomie: 27 punktów, 6 zbiórek oraz 4 asyst. Niemniej Milicić podkreślił równie istotną wagę każdego z graczy, którzy brali udział w starciu z Izraelczykami. Przypomniał, iż w koszykówce istnieją i takie statystyki, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka, a jednak mają niebagatelny wpływ na obraz spotkania.

Trener przyznał także, iż bardzo istotnym elementem było wsparcie kibiców, którzy praktycznie nie ustawali w dopingowaniu koszykarzy z kraju nad Wisłą. Jednocześnie zaapelował o jeszcze większy poziom wsparcia trybun, które na tym etapie rywalizacji jest szalenie istotne.

O wadze triumfu, który 30 sierpnia polscy koszykarze odnieśli w murach katowickiej areny trener Milicić przypomniał także podczas pomeczowej konferencji prasowej.

"Ogromnie ważne zwycięstwo. W pierwszej połowie mieliśmy plan na mecz z Izraelem i realizowaliśmy go dosyć dobrze. Na początku drugiej połowy Izraelczycy przejęli jednak inicjatywę, zaczęli grać swoją bardzo szybką i dynamiczną koszykówkę, ale na szczęście w czwartej kwarcie zagraliśmy dobrze w defensywie, co pozwoliło nam odzyskać kontrole nad meczem. To przede wszystkim zasługa moich zawodników, ich wysiłku, ich świetnej gry defensywnej, a przede wszystkim ich niezwykłej mentalności na boisku. Dało nam to już dwa zwycięstwa, choć dobrze wiemy, że potrzebujemy ich więcej" - mówił trener Milicić.

Przed rozpoczęciem fazy grupowej ME Polacy rozegrali kilka sparingów, które jednak nie do końca spełniały oczekiwania fanów z kraju nad Wisłą. Jak się później okazało, spotkania te nie zostały okraszone odpowiednim skautingiem, co zrodziło wśród kibiców wiele obaw w kontekście samego EuroBasketu. Trener Milicić uspokaja jednak, zapewniając, iż na obecnym etapie każdy rywal reprezentacji Polski jest wnikliwie analizowany, począwszy od liderów, aż po zawodników z końca rotacji.

Na sam koniec trener otrzymał pytanie o jego relację z Mateuszem Ponitką, której ekspresywność aż nadto widoczne były w końcówce spotkania, kiedy to panowie okazali w swoim kierunku ogrom emocji. Trener przyznał, iż relacja między nimi jest wzorowa, a tego typu "incydenty" nie są niczym osobliwym w koszykówce.

"Mogę zdradzić o czym gadaliśmy po meczu, gadaliśmy o tym jak wygrywać takie mecze" - podsumował ten wątek Igor Milicić.

Odpoczynek to coś, o czym w tym momencie "Biało-czerwoni" mogą jedynie pomarzyć. Już 31 sierpnia o godzinie 21:30 pojawią się oni bowiem w "Spodku", aby tym razem zmierzyć się z Islandią. Ten zespół doznał dotychczas porażek we wszystkich grupowych zmaganiach, lecz opisywany wcześniej mecz z Izraelem dobitnie pokazał nam, iż na tym turnieju nie można lekceważyć żadnego z rywali.

Igor Milicic, selekcjoner reprezentacji Polski z koszykówce CIRO DE LUCA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Jordan Loyd Marcin Golba AFP

Mateusz Ponitka Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

