Wieści dotarły tuż przed meczem. Oto, z kim Polacy zmierzą się w fazie pucharowej ME. Na horyzoncie gwiazdor NBA

W równoległej grupie "C", z której uczestnikami będą rywalizować w fazie pucharowej ME drużyny z katowickiej części turnieju, sytuacja również w pewnym sensie wyklarowała się przed rozegraniem ostatniego, zaplanowanego na ten dzień spotkania Hiszpanów z Grekami.

Bośnia i Hercegowina rywalem "Biało-czerwonych" w 1/8 finałów ME. Polacy znów zmierzą się z gwiazdorem NBA

Bośniacy wygrali swój mecz z Gruzinami wynikiem 84:76. Ze względu na porażkę z Hiszpanami oraz niespodziewane zwycięstwo nad Grekami, reprezentanci tego kraju nie mogą być na tym etapie rywalizacji sklasyfikowani wyżej, niż 3. miejsce w grupie "C". Oznacza to, że na starcie fazy pucharowej tegorocznego EuroBasketu to właśnie z nimi przyjdzie zmierzyć się podopiecznym trenera Igora Milicicia.

Bośniacy to przedstawiciele bałkańskiej szkoły koszykówki, co oznacza, iż na pewno będzie można się po nich spodziewać twardej gra. "Biało-czerwonym" to jednak nie straszne, bowiem już teraz mieli oni do czynienia z "najbardziej fizycznie grającą" grupą turnieju. Fani światowego basketu z pewnością dobrze znają postać Jusufa Nurkicia - podkoszowego, który na parkietach NBA spędził blisko 11 lat. To właśnie on jest liderem reprezentacji Bośni i Hercegowiny, i to właśnie z nim w bezpośrednim starciu będą musieli zmagać się Aleksander Balcerowski oraz Dominik Olejniczak.

Na kilka słów zasługuje także John Roberson, który jako naturalizowany rozgrywający będzie stanowił przeciwwagę dla Jordana Loyda. Bezpośrednie porównanie statystyk wskazuje jednak na przewagę Loyda. Roberson dotychczas notował około 12 punktów na mecz, podczas gdy rozgrywający reprezentacji Polski blisko 26 punktu na mecz, co stawia go w ścisłej czołówce zawodników biorących udział w turnieju. W kontrze do Mateusza Ponitki Bośniacy posiadają natomiast Edina Aticicia, niskiego skrzydłowego oraz dosyć wszechstronnego zawodnika o czym najlepiej świadczą jego średnie statystyki - blisko 10 punktów, 4.6 zbiórki oraz 6 asyst na mecz. U Ponitki to natomiast - 18.3 punktu, 7,8 zbiórki oraz 4 asysty na mecz.

Spoglądając całościowo na reprezentację Polski oraz Bośni i Hercegowiny ciężko jest wyłonić jednoznacznego faworyta. Na korzyść rywali przemawiają statystyki zebranych piłek na mecz. Pod tym względem Bośniacy zajmują 7. pozycję w całej stawce, podczas gdy Polacy plasują się dopiero na 17. miejscu. "Biało-czerwoni" mogą się jednak pochwalić nieco lepszą skutecznością oddanych rzutów, bowiem trafiają oni około 49% swoich prób z gry, natomiast w przypadku Bośniaków to około 45% skuteczności. Gracze z kraju nad Wisłą znajdują się natomiast w czołówce reprezentacji, które najczęściej gubią piłkę, co z pewnością 9. najlepiej "kradnąca" piłkę drużyna turnieju będzie chciała wykorzystać.

Mecz 1/8 finałów tegorocznych ME zapowiada się więc na niezwykle ciekawe i bardzo wyrównane widowisko.

Mateusz Ponitka i Jordan Loyd patrtzą w tym samym kierunku Adrian Slazok/REPORTER East News

Jusuf Nurkić Matteo Marchi Getty Images

Igor Milicić Jarek Praszkiewicz PAP

Igor Milicić: Wiem, że są różne opinie, ale Jordan Loyd to zawodnik, którego potrzebujemy Polsat Sport Polsat Sport