Wielka szansa reprezentacji Polski. Lider składa obietnice. "Idziemy na całość"

W fazie grupowej obie drużyny zanotowały taki sam bilans (3 wygrane - 2 porażki) i sprawiły po dużej niespodziance. Polacy pokonali Słowenię z Luką Donciciem w składzie, a Bośniacy Grecję, której gwiazdą jest kolejny zawodnik NBA - Giannis Antetokounmpo.

Rywale biało-czerwonych pierwszy raz w historii występów w mistrzostwach Europy awansowali do fazy pucharowej. Dla Polaków to może nic nowego, bo na poprzednim Eurobaskecie niespodziewanie zajęli czwarte miejsce. Teraz nie byli stawiani w gronie faworytów, a celem minimum było wyjście z grupy. To się udało i to nawet na drugim miejscu, dzięki któremu w 1/8 finału trafili na zespół w zasięgu.

Bośnia i Hercegowina to nie jest wcale łatwy rywal. Zawodnicy są wysocy i silni fizycznie, a trener jest w stanie wystawić piątkę, w której będą koszykarze mierzący ponad dwa metry wzrostu. Gwiazdą jest Jusuf Nurkić na co dzień gracz Utah Jazz. Trener Milicić ostrzega także przed naturalizowanym Amerykaninem Johnem Robersonem.

- Od Nurkicia wszystko w zespole rywali się zaczyna, ma sporo asyst i wiele zagrywek jest pod niego. Musimy bronić nie tylko, jak będzie miał piłkę, ale zrobić jak najwięcej, by jej nie miał. 50 procent zależy od niego - uważa Milicić. - Nie tylko on jest groźny, bo Roberson w lidze wykonuje prawie dziewięć trójek w meczu, a na Eurobaskecie osiem. Może wejść w taki rytm, że da innym swobodę grania i pewność siebie. To dla nas drugie zadanie, by go kontrolować, na ile to się da. Rzeczywiście, mają ustawianie na boisku, które nam mocno nie pasują, ale mamy no to rozwiązania. Będę musiał szybko reagować na to, co będzie działo się na boisku.

Szkoleniowiec Polaków zapewnia, że jak tylko skończył się ostatni mecz grupowy, to Polacy już byli przygotowani na spotkanie z Bośnią. - Wiele drużyn nie osiągnęło tego, co my. Gramy o nietypowej porze, ale tak trenowaliśmy, więc to nie będzie żadnym problemem. Gorsze jest to, że ze wszystkich drużyn mieliśmy najkrótszą przerwę między ostatnim meczem grupowym a pierwszym w fazie pucharowej. To oznacza najmniej czasu na regenerację - podkreśla trener i denerwuje się, gdy pytamy go o problemy w kadrze.

Jordan Loyd miał świetny początek Eurobasketu pod względem liczy zdobywanych punktów, ale z meczu na mecz było gorzej. Zaczął od 32 punktów ze Słowenią, a potem było 27, 26, 18 i zaledwie siedem z Belgią.

- Musimy go od razu otworzyć w meczu z Bośnią łatwym rzutem. Żeby złapał rytm. Bo jak mu nie wychodziło, to miał zrywane rzuty i nie zdobywał tylu punktów co na początku. Mamy jednak nowy mecz, o stawkę najwyższą z możliwych i wierzę, że będziemy mieć Jordana w optymalnej formie - dodaje Milicić. - Wróćmy do tych pozytywnych rzeczy, a nie szukajmy dziury w całym. Mamy rewelacyjny wynik, a szukacie negatywów, a naprawdę nie ma takiej potrzeby.

Sam Loyd jedna też mówił, że w ostatnim spotkaniu zagrał nie tak, jak oczekuje od samego siebie. "Zaczynając od siebie, przepraszam, że nie udało nam się wykonać zadania [w meczu z Belgią - przyp. red.]. Nie potrafię wyrazić wdzięczności za wsparcie, jakie otrzymaliśmy w ciągu ostatniego tygodnia. Byliście z nami zarówno w dobrych, jak i złych chwilach. Zbierzmy siły, zregenerujmy się i idźmy na całość w niedzielę" - napisał w mediach społecznościowych.

Polacy ostatnio mierzyli się z Bośnią dwa lata temu podczas kwalifikacji olimpijskich. Obydwa spotkania wygrali - jedno czterema, a drugie dziewięcioma punktami. - Statystyki zostawiam wam dziennikarzom, my jesteśmy od grania. To nie ma absolutnie żadnego znaczenia, co było dwa lata temu. To zupełnie inny zespół. Oni grają inną koszykówkę, my też gramy inną - podkreśla Milicić.

- To bardzo wysoki i silny fizycznie zespół. Czeka nas trudna walka o zbiórki, co może okazać się kluczowe. Jestem pewni, że będziemy gotowi - zapewnia Loyd. - Nie zamierzamy się poddawać i na pewno tego nie zrobimy. Chcę zagrać to, co potrafię najlepiej. Być agresywny w obronie i w ataku.

