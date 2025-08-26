W tym roku hala w stolicy Górnego Śląska kończy 54 lata. To kawał historii polskiego sportu i wielkich zwycięstw. W 1976 roku Polacy odnieśli tu jedyne zwycięstwo nad hokejową reprezentacją ZSRR. 23 lata później polskie koszykarki w Spodku odebrały złote medale za mistrzostwo Europy. To jedyny triumf w historii. 2014 rok to z kolei triumf siatkarzy w mistrzostwach świata. Na taki sukces czekali 40 lat.

Teraz Spodek będzie areną mistrzostw Europy koszykarzy. Po raz drugi w historii. W 2009 roku Polacy do Katowic, gdzie odbyła się faza pucharowa, jednak nie dojechali. Odpadli bowiem w drugiej fazie grupowej, którą rozegrali w Łodzi.

Teraz są jednym z czterech gospodarzy mistrzostw Europy. Cypr, Finlandia, Łotwa i Polska goszczą po jednej grupie. Polacy zagrają ze Słowenią, Francją, Izraelem, Belgią i Islandią. Celem minimum, ale też sukcesem będzie wyjście z grupy. Zwłaszcza że wyniki sparingów nie napawają optymizmu, a trener Igor Milicić nie może skorzystać z Polaków grających w NBA - Jeremy'ego Sochana i syna Igora Milicica juniora.

Biało-Czerwoni zainaugurują mistrzostwa spotkaniem z bardzo trudnym przeciwnikiem - Słowenią. W jej szeregach występuje jedna z największych gwiazd ligi NBA - Luka Doncić. - Przygotowujemy się już z myślą o tym rywalu, o naszym pierwszym spotkaniu Eurobasketu. Liczymy na pewno na doping naszej publiczności we własnej hali, w której zmierzymy się z gwiazdą światowej koszykówki i jego drużyną - mówi Michał Michalak.

Polacy nie są bez szans - trzy lata temu też byli skazywani na porażkę, a sprawili sensację i pokonali Słoweńców 90:87. Wielki mecz rozegrał Mateusz Ponitka - 26 punktów, 16 zbiorek i 10 asyst. Rywale na pewno będą o tym pamiętać.

- To był piękny mecz. Wydaje mi się, że nie tylko dla nas, ale też dla wszystkich widzów. Mamy to gdzieś tam z tyłu głowy, ale już minęło trzy lata - zauważa Aleksander Balcerowski, center reprezentacji Polski. - Musimy zapomnieć o tamtym meczu. Teraz będzie zupełnie inne spotkanie - dodaje.

W trakcie przygotowań do Eurobasketu Polacy zmierzyli się w Spodku ze Szwedami i minimalnie ich pokonali. Potem wygrali z Gruzją i ponieśli dwie porażki z Finlandią. Wcześniej w meczach kontrolnych ulegli Serbii i Senegalowi, a pokonali Islandię.

- Wydaje mi się, że jesteśmy w formie. Pierwsze założenia, plany w obronie i w ataku pod Słowenię już znamy. Drużyna wygląda bardzo dobrze, jest zmotywowana i wie, co nas czeka w najbliższych dniach. Jesteśmy dobrze nastawieni, bo będziemy grać przed własną publicznością i wiemy, że Eurobasket będzie trudny - przekonuje Balcerowski.

Po dłuższej nieobecności do kadry wrócił Dominik Olejniczak. Twierdzi, że po tym sezonie spędzonym we francuskim Saint-Quentin Basketball czuje się na siłach, by pomóc drużynie. - Wszedłem na wyższy poziom i mogłem znów pojawić się w reprezentacji, a trener przyjął mnie z otwartymi rękoma. Dla mnie to może być jedyna szansa, by zagrać w mistrzostwach Europy w Polsce - przyznaje.

Mistrzostwa Europy rozpoczną się środowym meczem Wielka Brytania - Litwa. Polacy z kolei rozpoczną rywalizację w czwartek, od starcia ze Słowenią.

Stefano Lavarini: Musimy przetrwać takie momenty. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport