Tuż po porażce z Turcją Gortat zwrócił się bezpośrednio do Ponitki. Nieoczekiwana oferta dla kapitana

Bartłomiej Wrzesiński

Reprezentacja Polski na ćwierćfinale zakończyła udział w tegorocznym Eurobaskecie. W starciu o wejście do strefy medalowej lepsi okazali się Turcy, będący faworytami do zwycięstwa w całej imprezie. Po słabej drugiej kwarcie Polacy przegrali 77:91. Po zakończeniu spotkania Marcin Gortat złożył nieoczekiwaną propozycję kapitanowi polskiej kadry Mateuszowi Ponitce.

Mateusz Ponitka podczas Eurobasketu 2025
Mateusz Ponitka podczas Eurobasketu 2025Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Na ćwierćfinale zakończyła się przygoda polskich koszykarzy z Eurobasketem. Podopieczni Igora Milicia, którzy zmagania w grupie zakończyli na drugiej lokacie, a w niedzielnym spotkaniu 1/8 finału poradzili sobie z Bośnią i Hercegowiną, w walce o strefę medalową musieli zmierzyć się z niepokonaną dotychczas Turcją.

Naprzeciw Polaków w Rydze stanęli jedni z głównych faworytów do sięgnięcia po złote krążki. Największą gwiazdą tego zespołu bezsprzecznie jest występujący w NBA w barwach Houston Rockets Alperen Sengun.

Po pierwszej kwarcie zakończonej remisem 19:19 polscy kibice mogli mieć nadzieje na sprawienie przez "biało-czerwonych" kolejnej sensacji. Finalnie o losach spotkania przesądziła druga kwarta, w której Turcy zdecydowanie odskoczyli Polakom i wygrali ją wynikiem 27:13.

Po przerwie turecki zespół kontrolował wydarzenia na parkiecie, a w pewnym momencie ich przewaga przekroczyła 20 punktów. W końcówce Polacy dokonali zrywu, w pewnym momencie doskoczyli do rywali na osiem punktów. W kluczowych momentach turecki zespół nie zawiódł, kontrolował wydarzenia do samego końca i finalnie wygrał z Polską 91:77.

    Gortat chwali Ponitkę i ma dla niego specjalną ofertę

    Ćwierćfinał Eurobasketu jest bardzo dobrym rezultatem odniesionym przez polskich koszykarzy. Zdaniem wielu drużyna Igora Milicia wyciągnęła maksimum z tego, co była w stanie wywalczyć w czasie powoli kończącego się turnieju mistrzowskiego. Większość zapytanych o liderów polskiej kadry wskaże jej kapitana Mateusza Ponitkę oraz naturalizowanego tuż przed Eurobasketem Jordana Loyda.

    W pomeczowym programie na kanale "PostPrime" Marcin Gortat oceniał postawę Polaków podczas całego Eurobasketu. W pewnym momencie zdecydował się zwrócić bezpośrednio do Ponitki. Jak się po chwili okazało, były zawodnik NBA wyszedł z propozycją do kapitana "KoszKadry".

    - Ja bym chciał serdecznie zaprosić Mateusza Ponitkę do mnie na wielki mecz Gortat Team kontra NATO w czerwcu. Jeżeli Mateusz masz wolne, serdecznie zapraszam. Mało tego, jeżeli chcesz wziąć jakiegoś zawodnika ze sobą, to zapraszam. Poprowadzicie naszą drużynę do zwycięstwa i może w końcu zagramy po raz kolejny razem w jakiejś drużynie koszykarskiej, bo już wiadomo, że w reprezentacji za stary jestem. Oczywiście po programie się do ciebie odezwę i jeszcze raz gratulacje za fantastyczny turniej - zwrócił się do Ponitki Gortat w programie na kanale "PostPrime".

    Norbert Huber: Ostatnio byłem dla siebie zbyt surowyPolsat SportPolsat Sport

    Koszykarz w czerwonym stroju z piłką próbuje zdobyć punkt, otoczony przez trzech zawodników drużyny przeciwnej ubranych w białe stroje z niebiesko-zielonymi akcentami, w hali sportowej z widownią w tle.
    Mateusz Ponitka w meczu ze Słowenią o półfinał ME. Berlin 2022SOEREN STACHE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
    Marcin Gortat
    Marcin GortatJacek SlomionReporter

