Tuż po meczu z Francją ogłaszają ws. Mateusza Ponitki. Nadszedł historyczny moment

Kacper Dąderewicz

Reprezentacja Polski po heroicznej walce ostatecznie przegrała z Francją na EuroBaskecie w Katowicach. Była to pierwsza przegrana "Biało-Czerwonych" na tegorocznym turnieju. Tuż po zakończeniu spotkania na portalu KoszKadra na platformie "X" pojawiła się informacja na temat Mateusza Ponitki. Kapitan polskiej kadry w całej swojej karierze zdobył już 2000 punktów. Magiczna bariera pękła właśnie teraz.

Reprezentacja Polski na tegorocznym EuroBaskecie radzi sobie zadziwiająco dobrze. Jej udział rozpoczął się od dość sensacyjnej wygranej ze Słowenią Luki Doncicia. Później "Biało-Czerwoni" pokonali Izrael i Islandię. Po trzech meczach mieli komplet zwycięstw.

W czwartej kolejce fazy grupowej reprezentacja Polski mierzyła się z Francją - faworyzowaną mimo braku m.in. Victora Wembanyamy. Po pierwszej kwarcie "Biało-Czerwoni" przegrywali 24:27.

Druga kwarta była znakomita w ich wykonaniu. Po połowie meczu z Francją Polska prowadziła 44:41. Mimo heroicznej postawy naszych koszykarzy "Trójkolorowi" w trzeciej i czwartej kwarcie okazali się już zbyt mocni, ale nie poza zasięgiem. Polacy grali do samego końca, ale ostatecznie przegrali to spotkanie 76:83.

Wielki dzień Mateusza Ponitki. Kapitan reprezentacji Polski przekroczył granicę 2000 punktów w narodowych barwach

Po czterech kolejkach Francja, Polska i Izrael mają po siedem punktów i po jednej porażce. Ostatnie spotkanie "Biało-Czerwoni" rozegrają przeciwko Belgii i wszystko wskazuje na to, że będą faworytem tego meczu.

Po znakomitym, choć przegranym, meczu z Francją, nadszedł czas, aby uhonorować kapitana reprezentacji Polski - Mateusza Ponitkę. W tym spotkaniu 32-latek przekroczył granicę 2000 punktów zdobytych w narodowych barwach.

W meczu z Francją Mateusz Ponitka rozegrał kolejny bardzo dobry występ w barwach reprezentacji Polski. Szczególnie w jego pierwszej połowie wyglądał naprawdę świetnie. Łącznie zdobył 15 punktów, zaliczył 5 zbiórek i zanotował 5 asyst.

