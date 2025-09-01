Trzy lata temu zmiażdżyli Polaków, teraz czas na rewanż. Loyd uspokaja przed hitem ME. "Będziemy gotowi"

Polacy znów zaserwowali kibicom z kraju nad Wisłą straszliwe męczarnie z rywalem, który wedle wszelkich przewidywań prezentował się jako jedna z gorszych ekip turnieju. Islandczycy pokazali jednak charakter, wykorzystując słabe punkty "Biało-czerwonych". Szczególnie w oczy rzuca się dobry występ środkowego wyspiarskiej reprezentacji - Tryggvia Hlinasona, który zdobył przeciwko reprezentacji Polski 21 punktów oraz 10 zbiórek.

Na szczęście Igor Milicić ponownie mógł liczyć na wybitne spotkania Mateusza Ponitki oraz Jordana Loyda, a także przyzwoitą zdobycz punktową Dominika Olejniczaka i przebłysk Kamila Łączyńskiego w kluczowym momencie spotkania. Dzięki tym czynnikom mogliśmy ostatecznie cieszyć się ze zwycięstwa 84:75 nad Islandczykami.

Teraz na "Biało-czerwonych" czeka, zdaje się, najcięższe starcie fazy grupowej tegorocznego EuroBasketu. Wyjdą oni bowiem naprzeciw reprezentacji Francji, która przed rozpoczęciem turnieju typowana była jako jeden z faworytów do zdobycia medalu. W pierwszych dwóch spotkaniach potwierdzili tę tezę, lecz w starciu z Izraelczykami "Trójkolorowi" sprawili dość dużą i rozczarowującą swoich fanów niespodziankę. Nie zmienia to jednak faktu, że Francuzi będą bardzo wymagającym rywalem, o czym po meczu z Islandią mówił Jordan Loyd, który ze względu na swoje bogate doświadczenie klubowe zna cały przekrój ich tegorocznej kadry.

"To naprawdę dobra drużyna. Wielu z tych zawodników znam bardzo dobrze i nie mogę się doczekać, aż zmierzymy się na tym turnieju. [...]. Nie byłem specjalnie zaskoczony ich porażką. To jest turniej, tutaj każdy może pokonać każdego, a Izrael to jednak silna ekipa. Mecz z Francją to na pewno będzie twardy mecz. Pewnie będzie też sporo trash-talkingu, ale nie chcę się w to teraz zagłębiać. Mogę wymienić wszystkich zawodników z ich składu - każdy z nich jest świetny, ale myślę, że będziemy na nich odpowiednio przygotowani. Mam nadzieję, że znajomi z Monako będą kibicowali mi, a nie Eliemu Okobo" - mówił Jordan Loyd, komentując nadchodzący arcytrudny mecz reprezentacji Polski.

Jeszcze kilka dni temu starcie z wicemistrzami Europy wydawało się niemal niemożliwe do wygrania. W końcu w poprzednim spotkaniu tych drużyn Polacy zostali niemalże zmieceni z powierzchni ziemi (54:95). Tegoroczny rewanż zapowiada się jednak dość niejednoznacznie. Wyżej wspomniana porażka z Izraelczykami udowodniła, że Francuzi również potrafią mieć swoje momenty słabości. W składzie mają jednak wielu zawodników, takich jak Bilal Coulibaly i Zaccharie Risacher, którzy mimo młodego wieku mają sporą renomę na arenie międzynarodowej, a to dzięki regularnym występom w NBA. Dodatkowo wspierani są oni przez doświadczonych graczy, z których najbardziej wyróżnia się oczywiście kapitan reprezentacji Guerschon Yabusele.

Z drugiej strony mamy natomiast Polaków, czyli zwycięzców wszystkich dotychczasowych starć grupowych. W grupie "D" to jedyna drużyna z tego typu osiągnięciem. Niestety trzeba również stawić czoła kilku faktom. Słoweńcy zdecydowanie nie porywają swoją grą i to pomimo historycznych wyczynów Luki Doncicia, który nie może zbytnio liczyć na pomoc kolegów z reprezentacji. Izrael oraz Islandia to z kolei spotkania w stylu "bardzo wymęczonych zwycięstw", które udały się w głównej mierze dzięki indywidualnościom w postaci Jordana Loyda oraz Mateusza Ponitki. W innych przypadkach zdaje się natomiast, że pozostaje nam liczyć jedynie na przebłyski reszty "Biało-czerwonych", co w dalszej perspektywie nie wróży zbyt obiecujących rezultatów. Innego zdania jest jednak rozgrywający reprezentacji Polski, który po raz kolejny podkreśla ogromny wkład całego zespołu.

Kompletnie nie wiedziałem czego się spodziewać przed tym turniejem. Teraz po prostu wychodzę na parkiet i staram się jak najlepiej robić to, co do mnie należy, żeby spełnić zobowiązania wobec trenera i reszty drużyny. Zresztą uważamy, że powinniśmy złożyć gratulacje całej drużynie, wiele osób mówi teraz o mnie, ale gra pozostałych zawodników jest równie niesamowita i to dzięki nim mogę grać tak, jak grałem dotychczas

Fakty są takie, że Polacy to jednak z sześciu reprezentacji, które na tym etapie turnieju nie zaznały jeszcze smaku porażki. W przypadku pozostałych ekip mówmy o absolutnym szczycie rankingów koszykarskiego świata. Dlatego też mecz z Francją, który polska "KoszKadra" rozegra już 2 września o godzinie 20:30, prezentuje się póki co mocno niejednoznacznie. Ewentualna wygrana byłaby dla Polaków historycznym wynikiem, bowiem dotychczas wszystkie starcia tych reprezentacji rozstrzygały się na korzyść "Trójkolorowych".

Jordan Loyd latał nad zawodnikami Izraela Jarek Praszkiewicz PAP

Kadr z meczu Francja - Belgia (EuroBasket 2025) Jarek Praszkiewicz PAP

Igor Milicić Jarek Praszkiewicz PAP

Protest przed meczem Polska - Izrael na Eurobaskecie [WIDEO] Andrzej Klemba TV Interia