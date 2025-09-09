Pojawił się w mix zonie i choć przyznał, że po samym meczu był oczywiście smutek z powodu porażki, to są powody do radości. - Jestem wniebowzięty, że nikt z moich zawodników nie odniósł kontuzji. Fizyczne wysiłki, które zawodnicy tu mieli były nadludzkie - stwierdził. - Mieliśmy sposób na Turków, nawet w pierwszej kwarcie było to widać. W drugiej części było jednak za dużo strat i za dużo piłek zebrali pod naszym koszem.

Polacy przegrywali już 22 punktami, ale zmniejszyli straty do ośmiu. - Wszyscy widzieli, że to nie był mecz, w którym nie mieliśmy szans. Walczyliśmy jak z równy z równym. W końcówce było już osiem punktów straty, ale Larkin trafił taki rzut, że podcięło nam skrzydła. Gdyby spudłował, poszłaby kontra a nich pojawiłaby się panika - uważa szkoleniowiec.

Po tym, jak odpadną emocje drużyna skupi się na walce o kwalifikacje do mistrzostw świata. - Trudno być szczęśliwym po porażce. Ja nie jestem. Natomiast wiem, że jutro, pojutrze, za miesiąc, gdziekolwiek się pojawię w Europie, to będą doceniać, co my zrobiliśmy. Jest wiele reprezentacji, które są wyżej w rankingu, a my jesteśmy nad nimi w mistrzostwach - dodał Milicić. - Trzeba być dumnym z tego, co zrobiliśmy. Musimy się cieszyć, jaki był oddźwięk zwycięstw w Katowicach. Wygraliśmy też mecz o najlepszą ósemkę. Czwarty raz w historii byliśmy w ćwierćfinale Eurobasketu.

Myślę, że wszyscy muszą być bardzo, szczęśliwi i dumni z tego, co kadra zrobiła w ciągu ostatnich dwóch tygodniach.

Pod wodzą Milicicia kadra dotarła do półfinału ME (2022) a teraz ćwierćfinału. - Jesteśmy wspaniałą drużyną. Moje słowa dadzą wam prawo wymagać od nas mistrzostwa, ale widzieliście, że dajmy z siebie wszystko - mówił trener. - Od pierwszego momentu, jak przejąłem tę kadrę, powiedziałem, że chcę tylko jednego: żeby wszyscy w Polsce byli dumni z walki, którą ta drużyna podejmuje. Trzeba jednak też pamiętać, z kim gramy i jaki skład mamy.

