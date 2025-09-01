Toną w zachwytach nad polskim koszykarzem. Porównują go do legendy

"Biało-Czerwoni" nie mogli wymarzyć sobie lepszego rozpoczęcia mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn. Podopieczni Igora Milicicia już na starcie sprawili niespodziankę, pokonując Słowenię 105:95. Kilka dni później nasi reprezentanci rozprawili się z Izraelem 66:64, a kolejnego wieczoru pokonali Islandię 84:75. Po trzech spotkaniach Polacy mają komplet punktów i choć fazy grupowa wciąż nie dobiegła jeszcze końca, nasza kadra narodowa już zapewniła sobie awans do kolejnej fazy rozgrywek.

Mateusz Ponitka porównany do prawdziwej legendy

Na koszykarskim parkiecie w katowickim "Spodku" wszyscy "Biało-Czerwoni" dają z siebie wszystko, jednak wyróżniają się szczególnie dwa nazwiska - Jordan Loyd oraz Mateusz Ponitka. Kapitan polskiej kadry narodowej mecz z Islandią zakończył z 18 zdobytymi punktami, 8 zbiórkami i 8 asystami. Nic więc dziwnego, że po tym spotkaniu w zachwytach nad 32-latkiem tonęli nie tylko dziennikarze.

Na oficjalnym profilu EuroBasketu na platformie X pojawił się wpis, w którym nasz kapitan porównany został bo absolutnej legendy światowej koszykówki, Michaela Jordana. "Mateusz Ponitka jest polskim Michaelem Jordanem. Nie oznaczajcie mnie" - czytamy.

Dla Mateusza Ponitki porównanie do Michaela Jordana to z pewnością wielki zaszczyt. Mowa przecież o sześciokrotnym mistrzu NBA, dwukrotnym złotym medaliście olimpijskim oraz członku Koszykarskiej Galerii Sław, który uznawany jest za jednego z najlepszych koszykarzy w historii.

To nie koniec koszykarskich emocji

Przed "Biało-Czerwonymi" jeszcze dwa mecze fazy grupowej EuroBasketu. 2 września ekipa Igora Milicicia zmierzy się z Francją, na 4 września zaplanowano natomiast mecz z Belgią. Relację "na żywo" z obu tych spotkań śledzić będzie można na stronie Interii Sport. Serdecznie zapraszamy.

Mateusz Ponitka Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Matuesz Ponitka AFP

Mateusz Ponitka AFP/TOBIAS SCHWARZ/ AFP