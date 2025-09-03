Tomasz Fornal dostał specjalne zaproszenie. Nie mógł odmówić. Potem skradł show
Tomasz Fornal takiej okazji nie mógł odpuścić. Przyjmujący reprezentacji Polski dostał specjalne zaproszenie od organizatorów Eurobasketu i wybrał się na mecz Polaków z Francuzami. Na miejscu usiadł bardzo niedaleko Roberta Lewandowskiego, a potem zachował się, jak przystało na znanego sportowca i ruszył ku publiczności, która ustawiła się do niego w kolejce. To nie pierwsze koszykarskie doświadczenie Fornala.
Fornal grał w koszykówkę, gdy był młodszy - jego wzrost był dużym atutem. W tym roku dostał zaproszenie do drużyny Marcina Gortata walczącej przeciwko drużynie NATO w charytatywnym meczu koszykarskim. Widać, że jego sportowa pasje obejmuje wiele dyscyplin, a nie tylko siatkówkę.
Eurobasket 2025. Tomasz Fornal na meczu Polaków z Francuzami
Wiadomo było od początku, że ten mecz nie będzie dla Biało-Czerwonych prosty. Francuzi to wicemistrzowie olimpijscy z Paryża i jedna z najlepszych drużyn na świecie, nie tylko w Europie. Ostatecznie Biało-Czerwoni przegrali z Trójkolorowymi 83 - 76, ale walczyli o zwycięstwo do ostatnich sekund.
Na trybunach zasiadły prawdziwe gwiazdy. Pojawili się m.in. przygotowujący się do meczu z Holandią piłkarze, którzy przyjechali wesprzeć swoich koszykarskich kolegów w walce na turnieju organizowanym w Polsce. Oprócz nich pojawił się również Tomasz Fornal, który wywołał niemałe poruszenie na trybunach.
Tomasz Fornal od razu ruszył do kibiców
Fornal w wolnych momentach spędzał czas z innymi gwiazdami oraz z kibicami. Od razu postanowił wziąć się do roboty i podpisywał podawane mu flagi i koszulki. Widać było, że wielu kibiców doceniło jego postawę.
Już niebawem, bo 12 września, rozpoczną się mistrzostwa świata w siatkówce. Reprezentacja Polski poleci na Filipiny, by tam walczyć o złoto tej imprezy. Możliwe, że na tę okazję Tomasz Fornal zachowa jeszcze swoje biało-czerwone włosy.