Tomasz Fornal dostał specjalne zaproszenie. Nie mógł odmówić. Potem skradł show

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Tomasz Fornal takiej okazji nie mógł odpuścić. Przyjmujący reprezentacji Polski dostał specjalne zaproszenie od organizatorów Eurobasketu i wybrał się na mecz Polaków z Francuzami. Na miejscu usiadł bardzo niedaleko Roberta Lewandowskiego, a potem zachował się, jak przystało na znanego sportowca i ruszył ku publiczności, która ustawiła się do niego w kolejce. To nie pierwsze koszykarskie doświadczenie Fornala.

Fornal grał w koszykówkę, gdy był młodszy - jego wzrost był dużym atutem. W tym roku dostał zaproszenie do drużyny Marcina Gortata walczącej przeciwko drużynie NATO w charytatywnym meczu koszykarskim. Widać, że jego sportowa pasje obejmuje wiele dyscyplin, a nie tylko siatkówkę.

Eurobasket 2025. Tomasz Fornal na meczu Polaków z Francuzami

Wiadomo było od początku, że ten mecz nie będzie dla Biało-Czerwonych prosty. Francuzi to wicemistrzowie olimpijscy z Paryża i jedna z najlepszych drużyn na świecie, nie tylko w Europie. Ostatecznie Biało-Czerwoni przegrali z Trójkolorowymi 83 - 76, ale walczyli o zwycięstwo do ostatnich sekund. 

Na trybunach zasiadły prawdziwe gwiazdy. Pojawili się m.in. przygotowujący się do meczu z Holandią piłkarze, którzy przyjechali wesprzeć swoich koszykarskich kolegów w walce na turnieju organizowanym w Polsce. Oprócz nich pojawił się również Tomasz Fornal, który wywołał niemałe poruszenie na trybunach.

Tomasz Fornal od razu ruszył do kibiców

Fornal w wolnych momentach spędzał czas z innymi gwiazdami oraz z kibicami. Od razu postanowił wziąć się do roboty i podpisywał podawane mu flagi i koszulki. Widać było, że wielu kibiców doceniło jego postawę.

Już niebawem, bo 12 września, rozpoczną się mistrzostwa świata w siatkówce. Reprezentacja Polski poleci na Filipiny, by tam walczyć o złoto tej imprezy. Możliwe, że na tę okazję Tomasz Fornal zachowa jeszcze swoje biało-czerwone włosy.

Siatkarz rozdaje autografy podekscytowanym kibicom stojącym po drugiej stronie bariery, niektórzy mają polskie flagi i ubrania w narodowych barwach, atmosfera jest radosna i pełna wsparcia sportowego.
Tomasz Fornal pojawił się na meczu Polaków z Francuzami podczas EurobasketuInstagram/tvpsportESP/Instagram

Tomasz Fornal
Tomasz Fornal w turnieju finałowym Ligi Narodów był podstawowym zawodnikiem reprezentacji Polski
Tomasz Fornal w turnieju finałowym Ligi Narodów był podstawowym zawodnikiem reprezentacji Polski

