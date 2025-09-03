Tomasz Fornal dostał specjalne zaproszenie. Nie mógł odmówić. Potem skradł show

Fornal grał w koszykówkę, gdy był młodszy - jego wzrost był dużym atutem. W tym roku dostał zaproszenie do drużyny Marcina Gortata walczącej przeciwko drużynie NATO w charytatywnym meczu koszykarskim. Widać, że jego sportowa pasje obejmuje wiele dyscyplin, a nie tylko siatkówkę.

Eurobasket 2025. Tomasz Fornal na meczu Polaków z Francuzami

Wiadomo było od początku, że ten mecz nie będzie dla Biało-Czerwonych prosty. Francuzi to wicemistrzowie olimpijscy z Paryża i jedna z najlepszych drużyn na świecie, nie tylko w Europie. Ostatecznie Biało-Czerwoni przegrali z Trójkolorowymi 83 - 76, ale walczyli o zwycięstwo do ostatnich sekund.

Na trybunach zasiadły prawdziwe gwiazdy. Pojawili się m.in. przygotowujący się do meczu z Holandią piłkarze, którzy przyjechali wesprzeć swoich koszykarskich kolegów w walce na turnieju organizowanym w Polsce. Oprócz nich pojawił się również Tomasz Fornal, który wywołał niemałe poruszenie na trybunach.

Tomasz Fornal od razu ruszył do kibiców

Fornal w wolnych momentach spędzał czas z innymi gwiazdami oraz z kibicami. Od razu postanowił wziąć się do roboty i podpisywał podawane mu flagi i koszulki. Widać było, że wielu kibiców doceniło jego postawę.

Już niebawem, bo 12 września, rozpoczną się mistrzostwa świata w siatkówce. Reprezentacja Polski poleci na Filipiny, by tam walczyć o złoto tej imprezy. Możliwe, że na tę okazję Tomasz Fornal zachowa jeszcze swoje biało-czerwone włosy.

