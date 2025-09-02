Mecze koszykarskiej reprezentacji Polski przyciągają szerokie zainteresowanie widowni. Nie ma się co dziwić, bowiem podopieczni trenera Igora Milicicia radzą sobie póki co naprawdę dobrze, będąc jedną z nielicznych już drużyn, która może pochwalić się statusem niepokonanej na tym etapie rywalizacji.

Na dobry początek "KoszKadra" zaliczyła kolejne historyczne zwycięstwo ze Słowenią, aby chwilę później zwyciężyć z Izraelem oraz Islandią. To zapewniło in 1. miejsce w grupie "D", którego przyszło im bronić w arcytrudnym starciu z faworytem do zdobycia medalu tegorocznych ME - Francuzami. To właśnie z tą nacją podopieczni trenera Milicicia zaliczyli jedną z największych porażek w historii reprezentacji. Apetyt na rewanż był więc gigantyczny, o czym na godziny przed rozpoczęciem spotkania mówił Dominik Olejniczak.

Oczywiście pierwszoplanowymi postaciami byli zawodnicy "KoszKadry" jednak musieli oni dzielić uwagę z istną plejadą gwiazd, która 2 września zasiadła na trybunach katowickiego "Spodka", aby dopingować ich historyczne wyczyny.

"Galeria Sław" w katowickim Spodku. Polacy zagrali mecz w iście VIPowskim gronie

Nie jest niczym nowym, że mecze tegorocznych ME wzbudzają duże zainteresowanie wśród celebrytów oraz gwiazd innych dyscyplin sportowych. Widownia miała już okazję obserwować w katowickim "Spodku" takie osobistości jak Lukas Podolski, Rob Pelinka czy Karol Kłos.

Na jednym z najważniejszych spotkań zmagań grupowych reprezentacji pojawił się między innymi jeden z kluczowych zawodników kadry Nikoli Grbicia, Tomasz Fornal. Mimo napiętego grafiku, na który składają się między innymi zakończony niedawno Memoriał Wagnera oraz zbliżające się coraz większymi krokami MŚ, przyjmujący siatkarskiej reprezentacji znalazł chwilę czasu, aby wspierać walczącą o najwyższe cele "KoszKadrę".

Fornal nie był jedną osobistością świata sportu, którą uważni kibice mogli wyłapać spośród rozentuzjazmowanego tłumu. Kilka siedzeń dalej zasiadł bowiem były reprezentant Polski w piłce nożnej Kamil Glik.

Rozwiń

Nie od dziś wiadomo było, że niedawno rozpoczęte zgrupowanie kadry piłkarskiej odbywa się w tym samym miejscu, gdzie swoje zmagania toczą polscy koszykarze. Wielu kibiców miało więc nadzieję, że na meczu z Francją pojawi się, któryś z kadrowiczów Jana Urbana. Nadzieje te potwierdziły się kilka minut po rozpoczęciu spotkania. W loży VIP pojawili się niemalże wszyscy kadrowicze, na czele z powracającym do kadry Robertem Lewandowskim. Oprócz nowego-starego kapitana kadry kibice mogli zaobserwować między innymi: Piotra Zielińskiego, Jana Bednarka czy Nicolę Zalewskiego.

Zainteresowanie zmaganiami polskich koszykarzy zakrawa jednak daleko poza sportowy świat. Szczególnie młodsza część trybun była mocno podekscytowana, kiedy na hali pojawił się jeden z najbardziej elektryzujących artystów ostatnich lat - Oki. To właśnie muzyk, który swego czasu wypuścił numer we współpracy z dobrze znanym kibicom Jeremym Sochanem, zaproszony został do zainaugurowania spotkania, wypełnionego gwiazdami, zarówno na parkiecie, jak i poza nim.

Robert Lewandowski Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Tomasz Fornal w meczu z Iranem Artur Szczepanski/REPORTER East News

Trening reprezentacji Polski przed meczem z Holandią LUKASZ KALINOWSKI East News

Polsat Sport Polsat Sport