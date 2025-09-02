Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szaleńcza pogoń reprezentacji Polski za Francuzami. Wszystko na oczach Lewandowskiego

Andrzej Klemba

Andrzej Klemba

Polacy dzielnie walczyli z wicemistrzami olimpijskimi i gonili ich do samego. Jednak na oczach piłkarskich reprezentantów Polski na czele z Robertem Lewandowskim musieli uznać wyższość Francuzów. Ponieśli pierwszą porażkę podczas mistrzostw Europy (76:83) i spadli na trzecie miejsce w grupie.

Jordan Loyd nie miał łatwego życia z Francuzami
Jordan Loyd nie miał łatwego życia z FrancuzamiMateusz Birecki/REPORTEREast News

Znakomity start Polaków (komplet zwycięstw) i niespodziewanie potknięcie Francuzów sprawiły, że zainteresowanie spotkaniem z wicemistrzami olimpijskimi i wicemistrzami Europy były ogromne. Ceny biletów w tzw. drugim obiegu dochodziły do tysiąca złotych. Magnesem oprócz reprezentacji Polski byli też oczywiście zawodnicy NBA występujących w zespole gości.

Jak przyznał Przemysław Żołnierewicz, polscy koszykarze spodziewali się, że rywale będą rozzłoszczeni po tym, jak przegrali z Izraelem. By przedłużyć szanse na pierwsze miejsce w grupie, nie tylko musieli pokonać biało-czerwonych, ale najlepiej zrobić to bardzo wysoko. Wtedy będą mieli szansę wyprzedzić liderujących Izraelczyków. Podopieczni trenera Igora Milicicia nie zamierzali jednak niczego ułatwiać.

Zobacz również:

Plejada gwiazd na meczu koszykarskiej reprezentacji Polski, na czele Robert Lewandowski
Eurobasket 2025

Takiego wsparcia jeszcze nie mieli. Lewandowski wszedł do "Spodka" i od razu skradł show. Za nim plejada gwiazd

Igor Szarek
Igor Szarek

    Najpierw hymn gości Marsylianka, a potem odśpiewany przez 10 tysięcy kibiców a capella Mazurek Dąbrowskiego z francuskim akcentem ("dał nam przykład Bonapartem jak zwyciężać mamy") miał napędzić biało-czerownych. I zaczęło się od mocnego uderzenia Mateusz Ponitka świetnie podał, a Aleksander Balcerowski tzw. a alley oopem wsadził piłkę do kosza.

    Drugi raz to się już nie udało, a w odpowiedzi za trzy trafił Guerschon Yabusele i było 5:12. Polacy szybko wzięli się za odrabianie strat. Pięć punktów z rzędu zdobył Andrzej Pluta, a prowadzenie rzutem zza łuku zapewnił Kamil Łączyński. Poprawił Michał Sokołowski, ale zrewanżował się Yabusele. W dziewiątej minucie Elie Okobo trafił spod kosza i Francja ponownie wygrywała.

    Zobacz również:

    Daniel Nawrocki dopingował polskich koszykarzy podczas meczu Eurobasketu z Francją
    Eurobasket 2025

    Niespodziewany gość w "Spodku". Syn Karola Nawrockiego na trybunach, tak wspiera koszykarzy

    Bartłomiej Wrzesiński
    Bartłomiej Wrzesiński

      Polacy podeszli bez respektu, ale rywale zaczęli powoli uzyskiwać przewagę. Trudny do zatrzymania był zwłaszcza Yabusele (12 punktów w pierwszej kwarcie), a do tego Okobo. A po akcji 2+1 Bilala Coulibaly'ego było 33:24. To też nie zniechęciło gospodarzy. Dobra gra w obronie pozwoliła odrobić część strat.

      Po trafieniu Loyda było już tylko 35:36 i trener Francuzów wziął czas. Do remisu przy dopingu "Sokół, Sokół" doprowadził z rzutów wolnych Sokołowski, a za chwilę wsadem akcję zakończył Dominik Olejniczak. W efekcie drugą kwartę Polacy wygrali 20:14.

      Zobacz również:

      Piotr "Grabo" Grabowski i Robert Lewandowski dali prawdziwy show w przerwie meczu Francja - Polska
      Robert Lewandowski

      Niebywała scena w katowickim Spodku. W roli głównej Robert Lewandowski [WIDEO]

      Paweł Czechowski
      Paweł Czechowski

        Po przerwie Francuzi rzucili się do ataku, ale mieli problemy, by trafić do kosza. Pierwszy punkty zdobyli dopiero po ponad dwóch minutach. Za to Polacy utrzymywali przewagę i sprawiali rywalom mnóstwo kłopotów. Wystarczyło jednak 50 sekund i był remis. Siedem punktów z rzędu zdobył Yabusele i było 50:55, a trener Polaków wziął czas.

        Biało-czerwoni walczyli i nie dali rywalom zwiększyć przewagi. Przed ostatnią częścią do odrobienia mieli pięć punktów. Nie do zatrzymania był jednak Yabusele. Kapitan Francuzów w 32. minucie miał już na koncie 30 punktów i ani myślał przerywać. Po jego trójce było już 66:55.

        Pięć minut przed końcem Polacy tracili dziesięć punktów i sytuacja robiła się bardzo trudna. Nadzieje odżyły po akcjach Loyda i Łączyńskiego. Strata zmalała do pięciu punktów. Francuzi błyskawicznie zareagowali, ale Polacy świetnie odpowiedzieli. Po trzypunktowej akcji Sokołowskiego było tylko 76:80. Więcej nie udało się zrobić.

        Polska - Francja 83:76 (24:27, 20:14, 11:19, 21:23)

        Polska: Loyd 18, Ponitka 16, Pluta 5, Balcerowski 8, Dziewa oraz Sokołowski 15, Olejniczak 8, Łączyński 6, Żołnierewicz, Michalak, Gielo

        Zobacz również:

        US Open 2025: Iga Świątek zmierzy się z Anisimovą o półfinał! Sinner, Musetti i Anisimova w ćwierćfinałachAP© 2025 Associated Press

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja