Sukces Polaków na Eurobaskecie. Dokonali tego na własnej ziemi

Rusza FIBA EuroBasket 2025. W tym roku europejski czempionat w koszykówce odbędzie się w czterech krajach: na Cyprze, w Finlandii, na Łotwie oraz w Polsce. Z racji pełnienia funkcji państwa-gospodarza, m.in. kadra biało-czerwonych miała już zapewniony udział w mistrzostwach Europy. W eliminacjach jednak zagrała.

Kwalifikacje były dla podopiecznych Igora Milicicia możliwością przetestowania taktyki oraz dyspozycji poszczególnych zawodników. Reprezentacja Polski rywalizację zaczęła od drugiej rundy, gdzie w grupie mierzyła się z Chorwacją, Szwajcarią i Austrią. Biało-czerwonym udało się zająć pierwsze miejsce i od razu przejść do czwartej rundy zmagań eliminacyjnych. Tam już jednak tak dobrze nie poszło naszym koszykarzom, bowiem zajęli oni ostatnie miejsce w grupie z Litwą, Macedonią Północną i Estonią. Tylko tej drugiej kadrze nie udało się zapewnić możliwości gry na EuroBaskecie.

EuroBasket ponownie na polskiej ziemi. To tu polscy koszykarze odnieśli swój największy sukces

Dziś rozegrane zostaną pierwsze mecze w ramach EuroBasketu 2025. Swoistym starciem otwierającym turniej będzie to pomiędzy Wielką Brytanią a Litwą, które rozpocznie się o 12:30. A już jutro do gry wejdą Polacy.

Podopieczni Igora Milicicia trafili do grupy D z Francją, Belgią, Izraelem, Słowenią i Islandią. Polacy będą walczyć o zajęcie jednego z czterech pierwszych miejsc, uprawniających do gry w 1/8 finału. A rywalizację nasi koszykarze rozpoczną od meczu ze Słowenią. Start 28 sierpnia o godz. 20:30. Areną zmagań będzie katowicki Spodek. Transmisja w TVP Sport.

Z okazji nadchodzących występów polskiej kadry na EuroBaskecie, chcemy przypomnieć historię zmagań z europejskiego czempionatu sprzed lat. Na mistrzostwach Europy w 1963 roku biało-czerwoni odnieśli swój największy sukces w historii rodzimej koszykówki. I to na własnej ziemi.

Mistrzostwa Starego Kontynentu w 1963 roku odbyły się we Wrocławiu, w Hali Ludowej. Tamtejsza formuła rozgrywek opierała się na dwóch rundach. Najpierw reprezentacje mierzyły się w fazie grupowej, gdzie zespoły podzielone były na dwie ośmiodrużynowe tabele.

Druga runda tamtejszych mistrzostw Europy to runda finałowa. W zależności od miejsc zajętych w obu grupach, kadry narodowe grały albo o konkretne miejsca na koniec turnieju, albo o medale. Po dwie najlepsze ekipy z każdej grupy awansowały do półfinałów. W ten sposób, w 1/2 finału znalazły się ZSRR, Polska, Jugosławia i Węgry.

W półfinale biało-czerwoni musieli stawić czoła Jugosławii. Naszej reprezentacji udało się pokonać koszykarzy z Bałkanów 83:72. W finale przyszło nam się mierzyć ze Związkiem Radzieckim. Niestety, Polacy nie mieli pomysłu na pokonanie ZSRR i przegrali 45:61. Mimo to, srebrny medal mistrzostw Europy w koszykówce to do dziś najlepszy rezultat reprezentacji Polski w historii.

Jeremy Sochan: Granie dla Polski jest dla mnie najważniejsze. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Mateusz Ponitka Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Mecz Polska-Słowenia Eurobasket 2022 Oliver Behrendt East News

Kibice koszykarskiej reprezentacji Polski Michal Dubiel/REPORTER East News