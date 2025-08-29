Partner merytoryczny: Eleven Sports

Słoweńcy chylą czoła przed Polakami, trener nie dowierzał. "To zdarza się bardzo rzadko"

Reprezentacja Polski od wielkiego zwycięstwa nad Słowenią (105:95) rozpoczęła występ w mistrzostwach Europy. Rywale z Luką Donciciem na czele musieli uznać wyższość biało-czerwonych dopingowanych przez prawie 10-tysięczną publiczność. Po meczu Aleksander Sekulic, trener Słoweńców przyznał, że choć swoim zawodnikom nie ma nic do zarzucenia, to była "rzutowa noc Polaków".

Aleksander Balcerowski pokazuje, że znów Polska trafiła za trzy punkty
Aleksander Balcerowski pokazuje, że znów Polska trafiła za trzy punktyJarek PraszkiewiczPAP

Trafiający za trzy punkty sprzed nosa wyższego o jedenaście centymetrów Luki Doncicia stał się jednym z symboli tego spotkania. Oficjalny profil europejskiej federacji koszykarskiej FIBA opublikował filmik z tej akcji. Zebrał grubo ponad trzy tysiące polubień.

O tym, o dopingu publiczności i zadziwiającej postawie rzutowej Polaków mówił na konferencji po spotkaniu Sekulić. - To był bardzo twardy mecz w hali wypełnionej po brzegi publicznością. Zmierzyliśmy się z Polską, która zagrała wspaniale. Być może nawet powyżej swoich możliwości. Trafiali trudne i to przez całe spotkanie. To widzi się bardzo rzadko - kręcił z niedowierzaniem selekcjoner. - Nawet zawodnicy, którzy nie są uważani za dobrze rzucających, trafiali.

    Słoweńcy próbowali dogonić Polaków, którzy prowadzili już 15 punktami (70:55). Udało im się zniwelować straty do sześciu (80:74). - Kluczowy moment był w trzeciej kwarcie, gdzie wydarzyły się dziwne rzeczy na boisku. Mieliśmy swój, ale potem nie poszliśmy za ciosem. To była noc rzutów Polaków, a na dodatek przed taką publicznością trudno było odrobić straty - przyznał Sekulić. - Nie mogę nic złego powiedzieć o mojej drużynie, bo też walczyli mocno. To było jednak za mało na Polaków.

    Edo Murić, koszykarz reprezentacji Słowenii potwierdził słowa trenera. - Szybko trafili kilka razy z dystansu i byli na fali. Walczyliśmy do końca i jestem dumny, bo się nie poddaliśmy. Próbowaliśmy przez 40 minut, ale Polska była lepsza. To był chyba ich najlepszy mecz w ostatnim czasie.

