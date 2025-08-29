Trafiający za trzy punkty sprzed nosa wyższego o jedenaście centymetrów Luki Doncicia stał się jednym z symboli tego spotkania. Oficjalny profil europejskiej federacji koszykarskiej FIBA opublikował filmik z tej akcji. Zebrał grubo ponad trzy tysiące polubień.

O tym, o dopingu publiczności i zadziwiającej postawie rzutowej Polaków mówił na konferencji po spotkaniu Sekulić. - To był bardzo twardy mecz w hali wypełnionej po brzegi publicznością. Zmierzyliśmy się z Polską, która zagrała wspaniale. Być może nawet powyżej swoich możliwości. Trafiali trudne i to przez całe spotkanie. To widzi się bardzo rzadko - kręcił z niedowierzaniem selekcjoner. - Nawet zawodnicy, którzy nie są uważani za dobrze rzucających, trafiali.

Słoweńcy próbowali dogonić Polaków, którzy prowadzili już 15 punktami (70:55). Udało im się zniwelować straty do sześciu (80:74). - Kluczowy moment był w trzeciej kwarcie, gdzie wydarzyły się dziwne rzeczy na boisku. Mieliśmy swój, ale potem nie poszliśmy za ciosem. To była noc rzutów Polaków, a na dodatek przed taką publicznością trudno było odrobić straty - przyznał Sekulić. - Nie mogę nic złego powiedzieć o mojej drużynie, bo też walczyli mocno. To było jednak za mało na Polaków.

Edo Murić, koszykarz reprezentacji Słowenii potwierdził słowa trenera. - Szybko trafili kilka razy z dystansu i byli na fali. Walczyliśmy do końca i jestem dumny, bo się nie poddaliśmy. Próbowaliśmy przez 40 minut, ale Polska była lepsza. To był chyba ich najlepszy mecz w ostatnim czasie.

w drugim meczu grupowym Polacy zmierzą się w sobotę w katowickim Spodku z Izraelem (godz. 20:30)

