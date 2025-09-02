Polacy stoczyli prawdziwy bój z Francuzami, aktualnymi wicemistrzami olimpijskimi i Europy. Długo prowadzili, a nawet jak przegrywali 13 punktami, to rzucili się do odrabiania strat i zmniejszyli je do czterech punktów.

Selekcjoner reprezentacji Polski przemówił po meczu z Francją

- Wiedzieliśmy, że kluczowa będzie walka o zbiorki. To jest ich bardzo mocny punkt. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie mam pretensji do chłopaków o porażkę, bo włożyli tyle siły, ile tylko mogli, żeby nie dać im zbierać piłek pod naszym koszem - mówił Milicić.

W końcówce meczu m.in. dzięki Aleksandrowi Balcerowskiemu udało się odrobić część strat. Jednak nie do zatrzymania był Guerschon Yabusele (36 punktów). - W ostatniej chwili znaleźliśmy parę rozwiązań, z tym że Olek bardzo szybko wchodził pod kosz i to nam otworzyło sytuację. Stawaliśmy na zbiórki w ataku, faule i na rzuty osobiste, a wysokość Olka sprawdziła się pod koszem i tu mieliśmy przewagę - wyjaśniał Milicić.

- Yabusele? Omni mają mnóstwo takich dobrych zawodników. Zatrzymaliśmy innych, ale on się akurat, a do tej pory nie miał takiego meczu - przyznał trener. - Na nasz nieszczęście z nami tak świetnie zagrał. Dlatego jest w NBA.

W meczu miał nie zagrać Kami Łączyński, którego zmogła gorączka. Pojawił się jednak na boisku, zdobył sześć punktów i miał aż osiem asyst. - Serce wojownika, to jest niesamowity charakter i niesamowita wola walki. Myślę, że dzisiaj po meczu jest martwy - przyznał szkoleniowiec.

Dla trenera i zawodników bardzo ważne było nie przegrać z Francją więcej niż siedmioma punktami i to się udało zrealizować. To sprawi, że wygrana w czwartek z Belgią zapewni im drugie miejsce w grupie.

Igor Milicić Jarek Praszkiewicz PAP

Spokojnie to tylko jeden mecz - zdaje się mówi Igor Milicić Jarek Praszkiewicz PAP

Reprezentacja Polski zmaga się z kłopotami Michal Dubiel/REPORTER East News