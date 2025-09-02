Słowa uznania trenera Polaków dla zawodnika. "On chyba jest martwy"
Reprezentacja Polski przegrała 76:83 w czwartej kolejce fazy grupowej z Francją. Porażka mniej niż ośmioma punktami oznacza, że w czwartek Polacy staną przed szansą, by zająć w grupie drugiej miejsce. - Ich fizyczność sprawiła, że mimo największych chęci nie potrafiliśmy wygrać walki o zbiórki - tłumaczył Igor Milicić, trener biało-czerwonych.
Polacy stoczyli prawdziwy bój z Francuzami, aktualnymi wicemistrzami olimpijskimi i Europy. Długo prowadzili, a nawet jak przegrywali 13 punktami, to rzucili się do odrabiania strat i zmniejszyli je do czterech punktów.
Selekcjoner reprezentacji Polski przemówił po meczu z Francją
- Wiedzieliśmy, że kluczowa będzie walka o zbiorki. To jest ich bardzo mocny punkt. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie mam pretensji do chłopaków o porażkę, bo włożyli tyle siły, ile tylko mogli, żeby nie dać im zbierać piłek pod naszym koszem - mówił Milicić.
W końcówce meczu m.in. dzięki Aleksandrowi Balcerowskiemu udało się odrobić część strat. Jednak nie do zatrzymania był Guerschon Yabusele (36 punktów). - W ostatniej chwili znaleźliśmy parę rozwiązań, z tym że Olek bardzo szybko wchodził pod kosz i to nam otworzyło sytuację. Stawaliśmy na zbiórki w ataku, faule i na rzuty osobiste, a wysokość Olka sprawdziła się pod koszem i tu mieliśmy przewagę - wyjaśniał Milicić.
- Yabusele? Omni mają mnóstwo takich dobrych zawodników. Zatrzymaliśmy innych, ale on się akurat, a do tej pory nie miał takiego meczu - przyznał trener. - Na nasz nieszczęście z nami tak świetnie zagrał. Dlatego jest w NBA.
W meczu miał nie zagrać Kami Łączyński, którego zmogła gorączka. Pojawił się jednak na boisku, zdobył sześć punktów i miał aż osiem asyst. - Serce wojownika, to jest niesamowity charakter i niesamowita wola walki. Myślę, że dzisiaj po meczu jest martwy - przyznał szkoleniowiec.
Dla trenera i zawodników bardzo ważne było nie przegrać z Francją więcej niż siedmioma punktami i to się udało zrealizować. To sprawi, że wygrana w czwartek z Belgią zapewni im drugie miejsce w grupie.