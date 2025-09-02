Partner merytoryczny: Eleven Sports

Słowa uznania trenera Polaków dla zawodnika. "On chyba jest martwy"

Andrzej Klemba

Andrzej Klemba

Reprezentacja Polski przegrała 76:83 w czwartej kolejce fazy grupowej z Francją. Porażka mniej niż ośmioma punktami oznacza, że w czwartek Polacy staną przed szansą, by zająć w grupie drugiej miejsce. - Ich fizyczność sprawiła, że mimo największych chęci nie potrafiliśmy wygrać walki o zbiórki - tłumaczył Igor Milicić, trener biało-czerwonych.

Igor Milicić przybił piątkę z Robertem Lewandowskim
Igor Milicić przybił piątkę z Robertem Lewandowskim£ukasz G¹gulskiPAP

Polacy stoczyli prawdziwy bój z Francuzami, aktualnymi wicemistrzami olimpijskimi i Europy. Długo prowadzili, a nawet jak przegrywali 13 punktami, to rzucili się do odrabiania strat i zmniejszyli je do czterech punktów.

Selekcjoner reprezentacji Polski przemówił po meczu z Francją

- Wiedzieliśmy, że kluczowa będzie walka o zbiorki. To jest ich bardzo mocny punkt. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie mam pretensji do chłopaków o porażkę, bo włożyli tyle siły, ile tylko mogli, żeby nie dać im zbierać piłek pod naszym koszem - mówił Milicić.

Jordan Loyd nie miał łatwego życia z Francuzami
    W końcówce meczu m.in. dzięki Aleksandrowi Balcerowskiemu udało się odrobić część strat. Jednak nie do zatrzymania był Guerschon Yabusele (36 punktów). - W ostatniej chwili znaleźliśmy parę rozwiązań, z tym że Olek bardzo szybko wchodził pod kosz i to nam otworzyło sytuację. Stawaliśmy na zbiórki w ataku, faule i na rzuty osobiste, a wysokość Olka sprawdziła się pod koszem i tu mieliśmy przewagę - wyjaśniał Milicić.

    - Yabusele? Omni mają mnóstwo takich dobrych zawodników. Zatrzymaliśmy innych, ale on się akurat, a do tej pory nie miał takiego meczu - przyznał trener. - Na nasz nieszczęście z nami tak świetnie zagrał. Dlatego jest w NBA.

    Piotr "Grabo" Grabowski i Robert Lewandowski dali prawdziwy show w przerwie meczu Francja - Polska
      W meczu miał nie zagrać Kami Łączyński, którego zmogła gorączka. Pojawił się jednak na boisku, zdobył sześć punktów i miał aż osiem asyst. - Serce wojownika, to jest niesamowity charakter i niesamowita wola walki. Myślę, że dzisiaj po meczu jest martwy - przyznał szkoleniowiec.

      Dla trenera i zawodników bardzo ważne było nie przegrać z Francją więcej niż siedmioma punktami i to się udało zrealizować. To sprawi, że wygrana w czwartek z Belgią zapewni im drugie miejsce w grupie.

      Malwina Smarzek: Bardzo chciałybyśmy to poprawićPolsat SportPolsat Sport
      Mężczyzna w białej koszuli trzyma uniesione pięści na wysokości twarzy, przyjmując postawę obronną, skupiony wyraz twarzy, tło rozmyte w chłodnych barwach.
      Igor MilicićJarek PraszkiewiczPAP
      Mężczyzna w białej koszuli gestykuluje szeroko rozkładając ręce na tle tłumu kibiców na hali sportowej; jego postawa sugeruje komunikowanie się lub wydawanie poleceń podczas meczu.
      Spokojnie to tylko jeden mecz - zdaje się mówi Igor MilicićJarek PraszkiewiczPAP
      Czterech koszykarzy polskiej reprezentacji w białych strojach z czerwonymi akcentami, stojących razem na parkiecie podczas meczu, w tle publiczność na trybunach.
      Reprezentacja Polski zmaga się z kłopotamiMichal Dubiel/REPORTEREast News

