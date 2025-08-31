Sceny w Spodku, Izraelczycy mówią o proteście do FIBA. "Wroga atmosfera"

Jeszcze na długo przed dniem meczu Polska - Izrael w ramach EuroBasketu 2025 było jasne, że spotkanie to nie obędzie się bez wyraźnej politycznej otoczki. Po pierwsze - różne środowiska już dawno zapowiadały protesty, w ramach których sprzeciwiano się zbrojnym atakom Izraela na Strefę Gazy, wprost nazywając to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, ludobójstwem.

Po drugie atmosferę "podkręcił" tu incydent z połowy sierpnia, gdy podczas meczu el. piłkarskiej Ligi Konferencji Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa izraelscy kibice wywiesili skandaliczny transparent z napisem "Mordercy od 1939 roku" sugerujący współudział Polaków w Holocauście. Ostatecznie całe napięcie przeniosło się i do wnętrza katowickiego Spodka.

Izraelski hymn wygwizdany w Spodku. Rywale Polaków rozważają protest do FIBA

Tuż przed rozpoczęciem koszykarskiego starcia 30 sierpnia w trakcie odgrywania izraelskiego hymnu, "Hatikwy", z trybun dało się słyszeć ogromne gwizdy i buczenie. Sytuacja ta naturalnie nie umknęła mediom z Izraela, które sugerują, że "Niebiesko-Biali" mogą zdecydować się na próbę wyciągnięcia konsekwencji z tego zdarzenia.

"W przerwie izraelska drużyna zwróciła się do przedstawicieli FIBA z prośbą o pomoc w związku z głośnym buczeniem podczas hymnu. Rozważane jest złożenie oficjalnej skargi" - relacjonowała Noa Poplinger, reporterka telewizji Sport 5.

W tekście pada też m.in. sformułowanie o "wrogiej atmosferze" i pojawia się cytat z zawodnika Tomera Ginata. "Nie czułem niczego poza pogardą dla hymnu. To było nieistotne. Jesteśmy dumni. Kiedy to wszystko usłyszeliśmy, naturalnie zaczęliśmy wyśpiewywać głośno hymn. Aby pokazać, że jesteśmy tutaj i tu zostaniemy" - stwierdził.

W dosyć podobne tony uderzał też tekst Moshe Bardy z portalu one.co.il, w którym opisano m.in. wspominane już protesty przed Spodkiem. "Lokalni kibice reagowali z ostrą pogardą przez cały czas trwania hymnu" - czytamy.

Polska powalczy o trzecie zwycięstwo na EuroBaskecie. Przed nią starcie z Islandią

W ostatni dzień sierpnia obie kadry znów wyjdą na parkiet - Izrael o godz. 17.00 zmierzy się z Francją, z kolei Polska o godz. 20.30 spróbuje swych sił przeciwko Islandii. "Biało-Czerwoni" są na ten moment wiceliderami grupy D.

