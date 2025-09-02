Rozzłoszczone gwiazdy NBA na drodze Polaków. Wielka stawka meczu z Francją

A nie jest to niemożliwe, co pokazał Izrael. Wydawało się, że naszpikowana gwiazdami NBA i zawodnikami występującymi w Europie w zespołach grających w Eurolidze Francja będzie poza zasięgiem innych. Tymczasem z Izraelczykami przegrała aż 69:82, choć na początku czwartej kwarty jeszcze prowadziła.

To otworzyło Polakom drogę nawet do pierwszego miejsca w grupie. Tyle że zmierzą się z drużyną, której nie potrafią w ważnym turnieju pokonać od 1985 roku. Wtedy podczas mistrzostw Europy w Niemczech wygrali 97:94, a w polskiej drużynie grali m. in. Dariusz Zelig, Jarosław Zyskowski czy Jarosław Jechorek. Rywalizację zakończyli w grupie z bilansem 1-4. Na poprzednim Eurobaskecie w półfinale dostali od Francuzów lanie 54:95.

Eurobasket 2025. Bezbłędna reprezentacja Polski

Teraz jednak są w bardzo dobrej sytuacji. Po trzech meczach mają komplet zwycięstw. Jeśli nie będzie niespodzianek tj. przegrają z Francją, a pokonają w ostatnim meczu Belgię, zakończą fazę grupową z czterema wygranymi i jedną porażką. Powinno to dać drugie miejsce, choć wiele będzie zależało od meczu Słowenia - Izrael w czwartek. Jeśli wygrają Izraelczycy, może zdarzyć się tak, że trzy drużyny (Polska, Francja i Izrael) będą miały tyle samo punktów i po zwycięstwie między sobą.

Wtedy będzie decydował bilans małych punktów między tymi zespołami. W tej chwili Izrael ma + 11, Polska + 2, a Francja - 13. Wygrana z Polakami ponad 24 punktami da Francuzom pierwsze miejsce, wyższa niż siedmioma punktami drugie, a niższa sprawi, że zostaną na trzecim. Zwycięstwo biało-czerwonych zapewni im pierwsze miejsce w grupie, nawet gdyby ulegli Belgii.

- Izrael pokazał, że można Francuzów zaskoczyć. To jednak zespół, w którym jest mnóstwo talentów, ale nie zawsze wygrywa spotkania i my też mamy swoją siłę. Jesteśmy liderem tabeli i na pewno nie podejdziemy do tego meczu ze strachem. Gramy o pierwsze miejsce, czujemy się pewnie i wychodzimy po zwycięstwo - zapewniał Przemysław Żołnierewicz.

Francja na Eurobasket - skład z NBA i Euroligi

To trudne zadanie, jeśli wziąć pod uwagę kadrę Francuzów. Czterech zawodników na co dzień występuje w NBA - Alex Sarr i Bilal Coulibaly w Washinghton Wizzards, Zaccharie Risacher w Atlancie Hawks, a Guerschon Yabusele w New York Nicks. Pozostali są koszykarzami czołowych klubów europejskich grających też w Eurolidze. Kilku zna Jordan Loyd, czyli największa gwiazda polskiej drużyny. Z Jaylenem Hoardem grał w Maccabi Tel Awiw, a z Elie Okobo są razem zawodnikami AS Monaco. Poza nimi np. Theo Maledon jest koszykarzem Realu Madryt, Nadir Hifi - Paris Basket, a Isaia Cordinier tureckiego Anadolou Efes, czyli drużyn z topu Euroligi.

Polacy nie są tak cenieni i nie występują w czołowych zespołach europejskich, a jedyni gracze z NBA (Jeremy Sochan i Igor Milicić junior) są kontuzjowani. Do tego po trzech meczach Eurobasketu są wykończeni. - Najpierw była ciężka walka z Izraelem, a następnego dnia Islandia. Cieszę się, że daliśmy radę, ale dużo sił i zdrowia ten mecz nas kosztował i mam nadzieję, że w poniedziałek będzie luz - mówił Mateusz Ponitka, kapitan drużyny.

I rzeczywiście koszykarze mieli wolne. We wtorek już nie było zmiłuj się i około południa był trening rzutowy. Bohaterowie polskich kibiców mają prawo być zmęczeni, bo grają naprawdę dużo.

- Każdy ma za sobą tyle samo spotkań od początku Eurobasketu i nie ma sensu czegoś zrzucać na zmęczenie - mówi Żołnierewicz. - Przygotowania na Francję? Teraz nie ma już na to czasu. Wczoraj mieliśmy wolny dzień, ale pracę pod te mecze wykonaliśmy w okresie przed mistrzostwami, na treningach i w meczach sparingowych. Ćwiczyliśmy wiele opcji w obronie i ataku. Teraz jest tylko szybkie odświeżenie i analiza wideo pojedynczych zawodników.

Spodziewamy się, że Francuzi będą rozzłoszczeni po ostatniej porażce i agresywni. I jesteśmy na to uczulani i będziemy przygotowani.

Eurobasket - czas na większe wsparcie z ławki rezerwowych reprezentacji Polski

Zwłaszcza zawodnicy obwodowi są eksploatowani, bo trener Milicić za bardzo nie ma alternatywy. Pontika na parkiecie średnio spędza 31 minut, Loyd 30, a Andrzej Pluta 28. Dla silnego skrzydłowego Michała Sokłowskiego (29 minut) też za bardzo nie widać zmiennika.

Jedynie środkowi się wymieniają - Aleksander Balcerowski (22 minuty) i Dominik Olejniczak (16). Dopiero przeciwko Islandii więcej minut dostał Kamil Łączyński (22 minuty z Islandią, a ze Słowenią i Izraelem w sumie 20) i pokazał, że można na niego liczyć. Niewielkie wsparcie płynie od Tomasza Gielo i Przemysława Żołnierewicza (po 12 minut).

- Potrzebujemy takich weteranów jak Kamil. Na poprzednim Eurobaskecie był Aron Cel i też świetnie wywiązywał się z tej roli. Kamil pokazał, że umie grać w koszykówkę i świetnie się zaprezentował. Cieszę się z tego powodu - mówił Ponitka.

Na zbyt małą rolę ławki rezerwowych uwagę zwrócił też Cezary Trybański. Rezerwowi biało-czerwonych zdobyli średnio 15,6 punktów z 85 całej drużyny. - Widziałem statystyki, ile punktów dają zawodnicy z ławki rezerwowych, no i tutaj jesteśmy w tyle w porównaniu do pozostałych drużyn - przyznał były reprezentant Polski. W polskim zespole pod znakiem zapytania stoi występ Łączyńskiego, we Francji nie zobaczymy Aleksa Sarra.

Początek meczu Polska - Francja we wtorek (2 września) o godz. 20:30. Relację tekstową będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.

