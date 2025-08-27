Rosjanie bez skrupułów. Tak komentują panikę Izraela przed starciem z Polską

Już dziś rusza jedno z największych świąt koszykówki tego roku - EuroBasket 2025. W ramach koszykarskich mistrzostw Europy będziemy podziwiać zmagania topowych reprezentacji Starego Kontynentu, w których to nie brakuje gwiazd światowego formatu, takich jak: Nikola Jokić, Luka Doncić czy Giannis Antetokounmpo.

Dla Polaków to szczególnie ważny event, bowiem są oni współorganizatorami fazy grupowej, która rozegrana zostanie między innymi w katowickiej hali "Spodek". Jednym z rywali "Biało-czerwonych" na tym etapie zmagań będzie Izrael, który od czasu skandalicznego zdarzenia w piłkarskim meczu Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa nie cieszy się renomą w kraju nad Wisłą.

Na godziny przed rozpoczęciem koszykarskich ME w Izraelskich mediach pojawiły się doniesienia, z których wynika, iż reprezentanci tego kraju boją się o swoje bezpieczeństwo w trakcie zbliżającego się pobytu w Polsce. Co więcej, mieli oni dostać od aparatu państwa specjalne wytyczne, które mają zapobiegać zaognianiu i tak już napiętych relacji na linii Polska - Izrael. Sprawa obaw Izraelczyków odbija się coraz szerszym echem w światowych mediach, a jedną z nacji, które zdecydowały poruszyć ten wątek, są Rosjanie.

Tak w Rosji piszą o meczu Polski z Izraelem. "Zderzają się z historycznym konfliktem"

Na łamach rosyjskiego portalu "Championat" pojawił się artykuł zatytułowany "EuroBasket 2025: Izrael i Polska zderzają się z historycznym konfliktem wpływającym na bezpieczeństwo turnieju". W nim to autor poruszył kwestię napięć, które jego zdaniem mogą mieć niemałe przełożenie na zbliżającą się coraz większymi krokami rywalizację sportową.

"Europejski basket od dawna przyzwyczajony jest do spektakularnych dramatów na parkiecie, ale inauguracja obecnego turnieju została przyćmiona przez wydarzenie niezwiązane z samą grą. W Debreczynie, podczas spotkania Ligi Konferencji między Maccabi Hajfa a Rakowem, izraelscy kibice rozwinęli transparent z napisem: Zabójcy od 1939 roku. Dla Polski ten gest stał się czymś więcej niż prowokacją - to bolesny przypomnienie tragedii II Wojny Światowej. [...]. Zazwyczaj takie sytuacje z ograniczonym tłem pozostają w obrębie futbolu, jednak w tym przypadku zbieżność terminów sprawiła, że stały się istotnym czynnikiem przed EuroBasketem: Izrael i Polska znalazły się w jednej grupie, a mecze tej grupy zaplanowano w Katowicach. Za tym konfliktem stoi skomplikowany kontekst historyczny. Pytania o polską odpowiedzialność za nazistowskie zbrodnie czy konflikty powojenne regularnie napędzają napięcia w relacjach między Polską a Izraelem. Na takim tle nawet pojedynczy transparent może stać się społecznie wybuchowym bodźcem, sięgającym daleko poza konkretny mecz" - piszą rosyjscy dziennikarze, dodając, iż w wyniku zajścia koszykarskie ME uległy "upolitycznieniu" na długo przed ich rozpoczęciem.

Jak więc widać, wydarzenia mające miejsce w ostatnim czasie odbijają się coraz szerszym echem, sięgając do miejsc, których de facto tegoroczny EuroBasket w żadnym stopniu nie dotyczy. Rosjanie słyną jednak z komentowania wydarzeń mających miejsce w kraju nad Wisłą. Już jakiś czas temu była rosyjska mistrzyni oraz deputowana do dumy Swietłana Żurowa w dość bezceremonialny sposób domagała się odebrania Polsce praw do organizowania międzynarodowych wydarzeń sportowych. W przypadku koszykarskich ME rosyjskie media również pokusiły się o obszerny komentarz względem wydarzeń z naszego kraju.

Przypomnijmy, iż w kwestię zapewnienia bezpieczeństwa dla Izraelskich koszykarzy oraz kibiców, ma być zaangażowany Interpol, polskie służby mundurowe, a także izraelskie służby bezpieczeństwa. Starcie Polaków z Izraelczykami w ramach tegorocznego EuroBasketu odbędzie się 30 sierpnia o godzinie 20:30.

