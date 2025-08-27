Reprezentacja Polski zaczyna wielki turniej. "Pokrzyżowane plany"

Andrzej Klemba, Interia: W 2009 roku był pan w kadrze na mistrzostwa Europy, które rozegrano w Polsce. Jakie to uczucie?

Michał Ignerski: Granie przed polską publicznością, która przed meczem tak głośno śpiewa hymn, że od razu dreszcze przechodzą po plecach. I naprawdę trudno skupić się tylko na spotkaniu, kiedy jest się u siebie. To coś niebywałego dla każdego zawodnika. I tylko ten, który stał na parkiecie i tego doświadczył, wie, o czym mówię. To potem dodaje koszykarzom skrzydeł.

Dołączył pan do kadry w roli dyrektora przed przygotowaniami, a w ich trakcie problemów nie brakowało.

- Na pewno musieliśmy radzić sobie z kłopotami kadrowymi. Brak Igora Milicicia Juniora i Jeremiego Sochana pokrzyżowały nam taktyczne założenia i plany całego turnieju. Mamy jednak innych świetnych zawodników, mam nadzieję, że wypełnią tę lukę i będziemy funkcjonowali świetnie jako zespół. Poza tym nie było większych problemów, bo cała organizacja przygotowań od strony związku była na najwyższym poziomie.

Największe problemy są na pozycji nr 4. Da się jakoś to rozwiązać?

- Będziemy próbowali. W trakcie sparingów trenerzy testowali różne rozwiązania i wyglądało to całkiem dobrze.

Wiemy, gdzie są nasze słabości, ale będziemy starali się je maskować.

Wynikami sparingów - pięć porażek na osiem meczów należy się niepokoić?

- Traktowałbym je jako bardzo treningowe spotkania. Trenerzy podchodzili do nich bez żadnego skautingu ani nie skupiali się na wynikach. Niektórzy gracze mieli już przed meczem założone, że zagrają przykładowo dziesięć minut ze względu na drobne urazy czy żeby przetestować innych zawodników na danej pozycji. Wydaje mi się, że większość reprezentantów dopiero w czwartek włączy tryb wielka impreza.

Trener Igor Milicić też mówił, że nie wszystko pokazuje się w tych meczach sparingowych.

- Rzeczywiście tak jest, choćby po to, by taktyczne zaskoczenie było podczas meczu mistrzowskiego.

Pierwszy rywal Słowenia z wielką gwiazdą światowej koszykówki Luką Donciciem. Ta drużyna sporo zmieniła się w porównaniu do mistrzostw świata.

- Wydaje mi się, że jest troszkę słabsza, ale za to Luka jest lepszy i bardziej lideruje zespołowi. Mamy wielką szansę coś ugrać w pierwszym meczu, który będzie niewątpliwie bardzo ważny. Ten zespół jest bardzo ograniczony do kreowania niemal wszystkich pozycji rzutowych przez niego. Jak schodzi z parkietu, grają dużo więcej zagrywek. Niemniej on rzadko to robi i jesteśmy głównie skupieni na nim.

W dwóch sparingach nie grał, ale może to zasłona dymna?

- Nie jestem w szatni Słowenii, za to u nas chemia jest bardzo dobra i jesteśmy gotowi na czwartkowy mecz.

Słoweńcy pewnie pamiętają ćwierćfinał Eurobasketu trzy lata temu, w którym Polska ich pokonała i są żądni rewanżu…

- Myślę, że tak, ale tak samo my chcemy udowodnić, że to nie był przypadek.

Jak więc zatrzymać Donicicia?

- Zapraszam kibiców na mecz. Spróbujemy to zrobić.

Któryś z meczów będzie kluczowy w walce o wyjście z grupy?

- Nie, myślimy tylko o najbliższym rywalu. Taki jest ten turniej, taki jest cel i nie ma co kalkulować. Z tego całego zostawienia Francja jest bardzo, bardzo silna. Z nią będzie najtrudniej wygrać.

Pozostali rywale są o podobnej sile?

- Nie, nie powiem, że to równe drużyny. Na pewno Izrael też będzie bardzo silny. Islandia to też niełatwy rywalem, bo zagramy dzień po dniu. To są mocne zespoły, bardzo wybiegane i nieprzewidywalne. Musimy być skupieni od pierwszego do ostatniego meczu.

