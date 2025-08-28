Eurobasket 2025 rozgrywany jest w czterech krajach. Jedna z grup rywalizować będzie w Katowicach. Zagrają w niej - poza "Biało-Czerwonymi" - Słowenia, Francja, Izrael, Islandia i Belgia. Podopieczni Igora Milicicia nie są faworytami, ale celem minimum jest wyjście z grupy. Warto jednak pamiętać, że trzy lata temu Polacy także nie byli zaliczani do grona zespołów, które mogą daleko zajść w turnieju, a ostatecznie zajęli sensacyjne czwarte miejsce.

Jordan Loyd Polakiem. Jak do tego doszło?

W reprezentacji brakuje jednak Jeremiego Sochana, który opuścił zgrupowanie z powodu kontuzji łydki. Kibice tym samym pokładają spore nadzieje w Jordanie Loydzie. 32-letni rozgrywający nigdy nie grał w polskim klubie, a obywatelstwo otrzymał kilka tygodni temu. Polski Związek Koszykówki od dwóch lat zabiegał o naturalizację koszykarza, który wzmocniłby zespół narodowy przed mistrzostwami Europy. Sprawy nabrały tempa na początku roku, gdy wnioski do prezydenta złożyli Jordan Loyd i Jerrick Harding. Pod koniec lipca Andrzej Duda wydał pozytywną decyzję. Ostatecznie padło na Loyda, bo trener bardziej potrzebował zawodnika o takich parametrach i doświadczeniu. Sam zawodnik niewiele wiedział o Polsce. W przeszłości grał jedno spotkanie przeciwko klubowi z Zielonej Góry. Zna się jednak świetnie z kapitanem polskiej reprezentacji - Mateuszem Ponitką, z którym występował w Zenicie Sankt Petersburg.

Moje największe połączenie z Polską to Mateusz i to dzięki niemu to wszystko się wydarzyło. Był decydującym czynnikiem. Kiedy graliśmy razem był przywódcą, wspaniałym liderem. To, że on tutaj jest pomogło mi w podjęciu decyzji. Jego obecność jest dla mnie ułatwieniem

Nie Michael Jordan, a Kobe Bryant. Oto idol polskiego koszykarza

Loyd od najmłodszych lat był skazany na koszykówkę. Jego ojciec także grał, ale bez większych sukcesów. Urodził się on 27 lipca 1993 roku, czyli miesiąc po trzecim z rzędu mistrzostwie NBA wywalczonym przez Chicago Bulls i Michaela Jordana. Można więc postawić tezę, dlaczego ma na imię Michael.

- Pytałem rodziców o to skąd mam tak na imię. Powiedzieli mi, że nie byli wielkimi fanami Michaela Jordana. Myślę, że nie zdawali sobie sprawy pod jak wielkim wpływem jego fenomenu byli - wyznał na antenie TVP Sport.

32-latek zdradził, że Michael Jordan był jego jednym z ulubionych zawodników, ale od najmłodszych lat podziwiał najbardziej Kobe Bryanta. - Był niepowtarzalny i nikt nie grał tak jak on. Miał w sobie coś specjalnego. Był kilerem. Od dzieciaka go naśladowałem, te same buty, te same numery na koszulkach - zdradził w programie "Oko w oko".

Mistrzostwo NBA i koszulka z nietypowym nadrukiem

32-latek większość kariery spędził w Europie, ale jeden rok występował na parkietach NBA. W sezonie 2018/19 był zawodnikiem Toronto Raptors. Zagrał w 12 spotkaniach, a na parkiecie spędził zaledwie 55 minut. To jednak nie zmienia faktu, że na pewno miał wpływ na to, że zespół z Kanady okazał się najlepszy w tamtym sezonie. Jaka była rola zawodnika w mistrzowskim zespole?

- W play-off w każdej rundzie miałem oglądać wideo z zawodnikiem rywali i naśladować go na treningu. W pierwszej rundzie graliśmy z Orlando Magic i to był D.J. Augustin. Potem inni zawodnicy, a w finale Curry. To wszystko sprawiało, że czułeś się bardziej częścią zespołu. Ale jednocześnie jako koszykarz oczywiście, że liczyłem, że będę grał więcej. Inna sprawa, że to moje roczne doświadczenie to coś, czego większość osób nie przeżyje - opowiadał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet". 32-latek przyznał, że od jednej z największych gwiazd NBA wziął tempo jego poruszania się po parkiecie.

Loyd jest posiadaczem mistrzowskiego pierścienia NBA. Trzyma go w bankowym depozycie, aby nie padł on łupem złodziei. Koszykarz ma także koszulkę z napisem "random guy in a suit", czyli "przypadkowy gość w garniturze". Wiążę się do z historią pewnego zdjęcia na mistrzowskiej paradzie w Toronto.

- To całe określenie wzięło się od dziennikarki ESPN, nie pamiętam jej nazwiska. Analizowała to w telewizji i omawiała zdjęcie. I wymieniała: Kawhi Leonard, Joel Embiid, przypadkowy gość w garniturze. Nie wiedziała, kim jestem. Oglądałem to. Okej, ludzie nie muszą wiedzieć, kim jestem, ale jeśli omawiasz to w telewizji, to można byłoby chociaż dowiedzieć się, że jestem członkiem zespołu. Teraz już mi to nie przeszkadza. Wtedy ludzie nazywali mnie "random guy in a suit", więc na paradę mistrzowską zrobiłem dla żartu koszulkę z takim napisem. Mam ją jeszcze gdzieś w szafie - opowiadał w tym samym wywiadzie.

Loyd występował m.in. w Valencii, Crvenej Zvezdzie Belgrad, Zenicie Sankt Petersburg i Maccabi Tel Awiw. Od lipca 2022 roku jest zawodnikiem AS Monaco i z francuskim klubem dotarł do finału Euroligi oraz zdobył wicemistrzostwo kraju.

Loyd zna polską wódkę. Takie słowa przed pierwszym meczem na Eurobaskecie

Loyd zadebiutował w reprezentacji Polski 9 sierpnia w towarzyskim meczu ze Szwecją. 32-latek w każdym dotychczasowym spotkaniu był jedną z wiodących postaci. Prawdziwym egzaminem będą jednak mecze na turnieju mistrzowskim. W czwartek Polacy zainaugurują turniej meczem ze Słowenią, która jest jednym z faworytów do medalu. Czy pierwszy mecz będzie najważniejszy?

- To mój pierwszy EuroBasket, więc trudno mi to oceniać. Słyszałem jednak sporo opinii, że pierwszy mecz bywa naprawdę istotny. Osobiście nie jestem zwolennikiem nakładania na siebie dodatkowej presji przed pojedynczym meczem w tak długim turnieju, ale na pewno wszyscy chcemy rozpocząć od zwycięstwa. Nie powiem, że to jest najważniejszy mecz. Ale wiem, że jest na pewno szalenie ważny - przyznał Loyd w rozmowie z dziennikarzami, cytowany przez super-basket.pl.

W rozmowie z TVP Sport zdradził, że gra na Eurobaskecie to dla niego wielkie wyzwanie. - Kocham koszykówkę i nigdy nie grałem na Eurobaskecie. To dla mnie nowe wyzwanie. Kiedy za jakiś czas zakończę karierę będę mógł powiedzieć, że zrobiłem to. Dla koszykarza to ważne - mówił.

Przed pierwszym zgrupowaniem znał także... polską wódkę. - Wszyscy znają wódkę z Polski. Nie brzmi to najlepiej jak na sportowca, ale taka jest prawda - zdradził.

Mecz Polska - Słowenia zaplanowano na czwartek (28 sierpnia), godz. 20:30. Relację tekstową ze spotkania będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.

