Kto by się spodziewał, że zarówno Polska, jak i Gruzja zameldują się w ćwierćfinale Eurobasketu, a poza rywalizacją na tym etapie będą już Hiszpanie, Francuzi, czy Łotysze.

Eurobasket obfitujący w niespodzianki. Nie tylko Polacy świętują

Biało-Czerwoni sprawili już nie jedną niespodziankę na tegorocznych mistrzostwach Europy w koszykówce, dając kibicom wiele powodów do dumy. We wtorek powalczą o przepustkę do półfinału z Turkami, którzy są postrzegani jako wyraźni faworyci.

Chcemy pójść jeszcze krok dalej. Turcja to przeciwnik trudniejszy niż Bośnia, ale Eurobasket pokazał, że nie ma faworytów. Serbia przegrała z Finlandią, a Turcja męczyła ze Szwecją. Nieraz pokazywaliśmy, że z pozycji underdoga możemy coś zrobić, więc dlaczego nie teraz?

Tuż po meczu Polaków kibice w Rydze byli świadkami jeszcze większe sensacji. Gruzini wygrali bowiem 80:70 z wicemistrzami olimpijskimi - Francuzami. Bukmacherzy ich szanse na zwycięstwo oceniali na 7:1.

Było to pierwsze w historii zwycięstwo Gruzji nad Francją w koszykówce, co nie przeszło bez echa w kraju. Tamtejszy premier, Irakli Kobakhidze zapowiedział, że podopieczni trenera Aleksandra Dzikicia będą mogli liczyć na sporą premię.

Gruzini otrzymają kosmiczną premię. Obiecał im sam premier

Premier Gruzji zapowiedział, że koszykarze otrzymają aż 3 miliony lari, co w przeliczeniu daje około 1,1 miliona dolarów (Ponad 4 miliony złotych). A na tym nie koniec nagród dla koszykarzy.

Ponieważ osiągnęliśmy historyczny wynik w koszykówce, chciałbym uczcić to odpowiednią premią pieniężną od rządu. Przeznaczymy 3 miliony lari (GEL), a za każdy kolejny wygrany mecz na EuroBaskecie, również przekażemy im 3 miliony lari.

Gruzini w środę po raz pierwszy w historii zagrają w ćwierćfinale mistrzostw Europy w koszykówce. Wcześniej ich najlepszym wynikiem było 11. miejsce na Eurobaskecie na Litwie w 2011 roku.

Reprezentanci Gruzji w koszykówce GINTS IVUSKANS AFP

Mecz Francja - Gruzja na Eurobaskecie GINTS IVUSKANS AFP

Kibice reprezentacji Francji GINTS IVUSKANS AFP