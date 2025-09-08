Partner merytoryczny: Eleven Sports

Premier ogłosił po sukcesie koszykarzy: ponad milion dolarów. A to nie koniec nagród

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Eurobasket obfituje w wiele niespodzianek, w tym przynajmniej kilka autorstwa reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni pokonali m.in. Izrael i Słowenię, a po zwycięstwie nad Belgią dotarli już do ćwierćfinału. Największą sensację sprawiła chyba jednak Gruzja, która w 1/8 zwyciężyła 80:70 nad wicemistrzami olimpijskimi. Radość w kraju była tak ogromna, że premier zapowiedział gigantyczną premię dla koszykarzy.

Francja wywalczyła na Eurobaskecie pewny awans z 1. miejsca w grupie
Francja wywalczyła na Eurobaskecie pewny awans z 1. miejsca w grupiePhoto by DOMINIKA ZARZYCKA / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Kto by się spodziewał, że zarówno Polska, jak i Gruzja zameldują się w ćwierćfinale Eurobasketu, a poza rywalizacją na tym etapie będą już Hiszpanie, Francuzi, czy Łotysze.

Eurobasket obfitujący w niespodzianki. Nie tylko Polacy świętują

Biało-Czerwoni sprawili już nie jedną niespodziankę na tegorocznych mistrzostwach Europy w koszykówce, dając kibicom wiele powodów do dumy. We wtorek powalczą o przepustkę do półfinału z Turkami, którzy są postrzegani jako wyraźni faworyci.

Chcemy pójść jeszcze krok dalej. Turcja to przeciwnik trudniejszy niż Bośnia, ale Eurobasket pokazał, że nie ma faworytów. Serbia przegrała z Finlandią, a Turcja męczyła ze Szwecją. Nieraz pokazywaliśmy, że z pozycji underdoga możemy coś zrobić, więc dlaczego nie teraz?
zapowiedział odważnie w rozmowie z Interią Andrzej Pluta

Tuż po meczu Polaków kibice w Rydze byli świadkami jeszcze większe sensacji. Gruzini wygrali bowiem 80:70 z wicemistrzami olimpijskimi - Francuzami. Bukmacherzy ich szanse na zwycięstwo oceniali na 7:1.

    Było to pierwsze w historii zwycięstwo Gruzji nad Francją w koszykówce, co nie przeszło bez echa w kraju. Tamtejszy premier, Irakli Kobakhidze zapowiedział, że podopieczni trenera Aleksandra Dzikicia będą mogli liczyć na sporą premię.

    Gruzini otrzymają kosmiczną premię. Obiecał im sam premier

    Premier Gruzji zapowiedział, że koszykarze otrzymają aż 3 miliony lari, co w przeliczeniu daje około 1,1 miliona dolarów (Ponad 4 miliony złotych). A na tym nie koniec nagród dla koszykarzy.

    Ponieważ osiągnęliśmy historyczny wynik w koszykówce, chciałbym uczcić to odpowiednią premią pieniężną od rządu. Przeznaczymy 3 miliony lari (GEL), a za każdy kolejny wygrany mecz na EuroBaskecie, również przekażemy im 3 miliony lari.
    podkreślił premier Kobakhidze

    Gruzini w środę po raz pierwszy w historii zagrają w ćwierćfinale mistrzostw Europy w koszykówce. Wcześniej ich najlepszym wynikiem było 11. miejsce na Eurobaskecie na Litwie w 2011 roku.

    Grupa koszykarzy w czerwonych strojach cieszy się po zakończonym meczu na hali sportowej, kilku zawodników obejmuje się, na twarzach widać radość i dumę, w tle widoczni są kibice i trybuny.
    Reprezentanci Gruzji w koszykówceGINTS IVUSKANS AFP
    Zawodnik drużyny w biało-niebieskim stroju próbuje zdobyć punkty pod koszem, dynamiczna walka w powietrzu z obrońcą w czerwonym stroju, tłum kibiców w tle.
    Mecz Francja - Gruzja na EurobaskecieGINTS IVUSKANS AFP
    Tłum kibiców ubranych w niebieskie i białe koszulki z napisem 'France', ludzie machają francuskimi flagami, dopingują i wyrażają entuzjazm podczas wydarzenia sportowego w hali.
    Kibice reprezentacji FrancjiGINTS IVUSKANS AFP

