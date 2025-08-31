W pierwszym meczu ze Słowenią Loyd postawił w cieniu wielkiego Doncicia. Choć zawodnik Los Angeles Lakers zdobył dwa punkty więcej (34), to właśnie 32-letni obrońca był bohaterem spotkania. - To był dopiero pierwszy mecz. To już historia. Jeśli nie potwierdzimy tej gry w kolejnych meczach, to zwycięstwo nie będzie wiele znaczyć - mówił Loyd.

Końcówka meczu z Izraelem dla Loyda

Przeciwko Izraelowi zagrał też znakomicie. Tu jego talent było widać jak na dłoni. W końcówce to był mecz Jordan Loyd - Izrael. Ostatnie siedem punktów dla biało-czerwonych zdobył właśnie on. Najpierw rzutem za trzy dał prowadzenie (62:61), potem doprowadził do remisu (64:64), aż wreszcie zdobył zwycięskie punkty (66:64). Ta ostatnia akcja była niezwykle szczęśliwa. Mimo asysty dwóch rywali rzucił na kosz, nie trafił, ale zdołał dobić piłkę.

- To była paskudna pozycja do rzucania, zresztą wiele takich dziś było. Oni naprawdę dobrze bronili, ale znaleźliśmy sposób. Nie tylko ja, ale cala drużyna. Świetne zespoły potrafią odpowiedzieć rywalom i tak zrobiliśmy, a poza tym kontrolowaliśmy większość meczu - twierdził Loyd.

Lepsze tylko gwiazdy NBA

W dwóch meczach Loyd zdobył 59 punktów. To daje mu średnią 29,5 na spotkane. Tylko dwóch zawodników występujących na Eurobaskecie jest od niego lepszych. To jeden z najlepszych koszykarzy na świecie - Luka Doncić (36,5 punktu na mecz) i także występujący w NBA Fin Lauri Markkanen (32,3).

Loyd zapytany o presję podczas meczu, odpowiedział. - Koszykówka dla mnie to nie jest żadna presja. Wiele innych rzeczy na świecie może ją wywoływać. Ja po prostu kocham grać w koszykówkę. Czuję się błogosławiony, że mogę robić to, co kocham - podkreślił.

Mecze Polaków w hali Spodek oglądał niemal komplet kibiców. Jak zapewniają koszykarze, ogłuszający doping dodaje im skrzydeł. To też docenia Loyd. - Kibice? Chciałem powiedzieć po polsku: "Dziękuję". Do tej pory to, co robią, jest niesamowite. Liczę na to, że to będzie wspaniały związek między nami. Już jest znakomicie i nie potrafię wystarczająco mocno im podziękować - mówił Loyd. - Szczerze? To najlepsza atmosfera, przy jakiej dane mi było grać. Fani dają nam dużo energii i naprawdę dobrze mieć ich za plecami. To nasz szósty zawodnik. W NBA jest zwykle spokojnie.

