Polska - Turcja. Koszykówka. Gdzie oglądać Eurobasket? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Reprezentacja Polski koszykarzy najpierw zakończyła zmagania w grupie na Eurobaskecie na drugim miejscu, później w 1/8 finału wygrała z Bośnią i Hercegowiną. Teraz w ćwierćfinale mistrzostw Europy zmierzy się z Turcją. O której godzinie grają koszykarze? Gdzie oglądać mecz Polska - Turcja? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Mateusz Ponitka (P) w meczu z Bośnią i Hercegowiną
Mateusz Ponitka (P) w meczu z Bośnią i HercegowinąTOMS KALNINS PAP/EPA

Mecz Polska - Turcja na Eurobaskecie 2025 zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 16:00. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanałach TVP2 oraz TVP Sport, a stream online na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Eurobasket 2025. Polscy koszykarze zagrają w ćwierćfinale

Polscy koszykarze tegoroczny Eurobasket zaczęli od sprawienia sporej niespodzianki, bo ogrania mocnych Słoweńców. Później poszli za ciosem, wygrywając z Izraelem i Islandią, w dwóch ostatnich kolejkach ulegli z kolei Francuzom i Belgom. Przed ostatnim spotkaniem jednak i tak byli już pewnymi awansu do fazy pucharowej z drugiego miejsca.

Podopieczni Igora Milicicia w 1/8 finału nie bez problemów, ale pokonali Bośnię i Hercegowinę, chociaż to rywale przez długi czas utrzymywali się na prowadzeniu. "Biało-Czerwoni" prowadzeni przez kapitalnie dysponowanych Mateusza Ponitkę i Jordana Loyda wydarli jednak zwycięstwo i zameldowali się w ćwierćfinale Eurobasketu. I to po raz drugi z rzędu.

Polscy koszykarze o półfinał zmierzą się w Rydze z reprezentacją Turcji, która w trwającym turnieju nie przegrała jeszcze meczu. "Biało-Czerwoni" nie będą faworytami tego starcia, ale z pewnością zrobią wszystko, by sprawić niespodziankę i postawić się mocnemu rywalowi.

Protest przed meczem Polska - Izrael na Eurobaskecie [WIDEO]Andrzej KlembaTV Interia
Zawodnik reprezentacji Polski w koszykówce z piłką w rękach walczy o przewagę nad obrońcą drużyny przeciwnej na parkiecie podczas meczu, w tle widoczna publiczność oraz kolejni zawodnicy.
Mateusz Ponitka w starciu z rywalem z BośniFOT. WOJCIECH FIGURSKI / 058SPORT.PLNewspix/East News
Dwóch koszykarzy walczy o piłkę przy koszu podczas dynamicznej akcji, pozostali zawodnicy oraz sędzia obserwują sytuację, w tle widoczne trybuny i tablice reklamowe.
W akcji Dominik OlejniczakFIBAmateriały prasowe
Grupa polskich siatkarzy ubranych w czerwone stroje reprezentacyjne stoi razem podczas oficjalnej ceremonii przed meczem, jeden z zawodników ma rękę położoną na sercu.
Mateusz Ponitka, Jordan Loyd, Michał Sokołowski, Aleksander Balcerowski, Andrzej PlutaAdrian Slazok/REPORTEREast News
