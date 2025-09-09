Polska - Turcja. Koszykówka. Gdzie oglądać Eurobasket? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Mecz Polska - Turcja na Eurobaskecie 2025 zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 16:00. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanałach TVP2 oraz TVP Sport, a stream online na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Eurobasket 2025. Polscy koszykarze zagrają w ćwierćfinale

Polscy koszykarze tegoroczny Eurobasket zaczęli od sprawienia sporej niespodzianki, bo ogrania mocnych Słoweńców. Później poszli za ciosem, wygrywając z Izraelem i Islandią, w dwóch ostatnich kolejkach ulegli z kolei Francuzom i Belgom. Przed ostatnim spotkaniem jednak i tak byli już pewnymi awansu do fazy pucharowej z drugiego miejsca.

Podopieczni Igora Milicicia w 1/8 finału nie bez problemów, ale pokonali Bośnię i Hercegowinę, chociaż to rywale przez długi czas utrzymywali się na prowadzeniu. "Biało-Czerwoni" prowadzeni przez kapitalnie dysponowanych Mateusza Ponitkę i Jordana Loyda wydarli jednak zwycięstwo i zameldowali się w ćwierćfinale Eurobasketu. I to po raz drugi z rzędu.

Polscy koszykarze o półfinał zmierzą się w Rydze z reprezentacją Turcji, która w trwającym turnieju nie przegrała jeszcze meczu. "Biało-Czerwoni" nie będą faworytami tego starcia, ale z pewnością zrobią wszystko, by sprawić niespodziankę i postawić się mocnemu rywalowi.

Mecz Polska - Turcja na Eurobaskecie 2025 zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 16:00. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanałach TVP2 oraz TVP Sport, a stream online na stronie internetowej TVP Sport.

