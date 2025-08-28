Polska - Słowenia. Eurobasket 2025. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA, WYNIK]

Mecz Polska - Słowenia na Eurobaskecie 2025 rozpocznie się dzisiaj o godzinie 20:30. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna kanale TVP Sport, a stream online na stronie internetowej TVP Sport i w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Eurobasket 2025. Polska - Słowenia. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Polscy koszykarze na ostatnim Eurobaskecie, który został rozegrany w 2022 roku wypadła znakomicie. Wówczas zespół prowadzony już przez Igora Milicicia zajął bardzo wysokie czwarte miejsce. Był to najlepszy wynik od 1971 roku, kiedy to reprezentacja Polski po raz ostatni była tak wysoko.

Kibice koszykówki w naszym kraju z pewnością chcieliby przynajmniej nawiązania do tego wyniku, nie wspominając już o czasach, gdy Polska zdawała na podium mistrzostw Europy. Tak było w 1939 roku (brąz), 1963 (srebro), 1965 (brąz) i 1967 (brąz). Tyle że będzie o to niezwykle ciężko. Przed turniejowe sparingi wypadły bardzo blado. Biało-Czerwoni przegrali dwa mecze towarzyskie z Finlandią. Natomiast we wcześniejszych pięciu sparingach odnieśli trzy zwycięstwa i doznali dwóch porażek.

Pierwszym rywalem polskich koszykarzy na Eurobaskecie 2025 będzie Słowenia, czyli mistrz Europy z 2017 roku. Po raz ostatni obie te drużyny spotkały się w 2022 roku w ćwierćfinale Eurobasketu 2022, a nasz zespół wygrał wówczas 90:87. Polscy kibice z pewnością nie mieliby nic przeciwko, aby ten wynik został powtórzony.

Mecz Polska - Słowenia na Eurobaskecie 2025 rozpocznie się dzisiaj o godzinie 20:30. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna kanale TVP Sport, a stream online na stronie internetowej TVP Sport i w aplikacji mobilnej.

