Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polska - Słowenia. Eurobasket 2025. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA, WYNIK]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski koszykarzy w swoim pierwszym meczu na Eurobaskecie 2025 zagra ze Słowenią. To spotkanie, podobnie jak pozostałe z udziałem Biało-Czerwonych odbędzie się w katowickim Spodku. O której grają koszykarze? Gdzie oglądać mecz Polska - Słowenia. Eurobasket 2025. Koszykówka. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Koszykarze reprezentacji Polski
Koszykarze reprezentacji PolskiFOT. WOJCIECH FIGURSKI / 058SPORT.PLNewspix.pl

Mecz Polska - Słowenia na Eurobaskecie 2025 rozpocznie się dzisiaj o godzinie 20:30. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna kanale TVP Sport, a stream online na stronie internetowej TVP Sport i w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Igor Milicić: Wiem, że są różne opinie, ale Jordan Loyd to zawodnik, którego potrzebujemyPolsat SportPolsat Sport

Eurobasket 2025. Polska - Słowenia. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Polscy koszykarze na ostatnim Eurobaskecie, który został rozegrany w 2022 roku wypadła znakomicie. Wówczas zespół prowadzony już przez Igora Milicicia zajął bardzo wysokie czwarte miejsce. Był to najlepszy wynik od 1971 roku, kiedy to reprezentacja Polski po raz ostatni była tak wysoko.

Kibice koszykówki w naszym kraju z pewnością chcieliby przynajmniej nawiązania do tego wyniku, nie wspominając już o czasach, gdy Polska zdawała na podium mistrzostw Europy. Tak było w 1939 roku (brąz), 1963 (srebro), 1965 (brąz) i 1967 (brąz). Tyle że będzie o to niezwykle ciężko. Przed turniejowe sparingi wypadły bardzo blado. Biało-Czerwoni przegrali dwa mecze towarzyskie z Finlandią. Natomiast we wcześniejszych pięciu sparingach odnieśli trzy zwycięstwa i doznali dwóch porażek.

Pierwszym rywalem polskich koszykarzy na Eurobaskecie 2025 będzie Słowenia, czyli mistrz Europy z 2017 roku. Po raz ostatni obie te drużyny spotkały się w 2022 roku w ćwierćfinale Eurobasketu 2022, a nasz zespół wygrał wówczas 90:87. Polscy kibice z pewnością nie mieliby nic przeciwko, aby ten wynik został powtórzony.

Mecz Polska - Słowenia na Eurobaskecie 2025 rozpocznie się dzisiaj o godzinie 20:30. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna kanale TVP Sport, a stream online na stronie internetowej TVP Sport i w aplikacji mobilnej.

Zobacz również:

Izraelczycy obawiają się przyjazdu do Polski w ramach EuroBasketu
Eurobasket 2025

Rosjanie bez skrupułów. Tak komentują panikę Izraela przed starciem z Polską

Igor Szarek
Igor Szarek
Grupa koszykarzy w czerwonych strojach z napisem Polska i numerami, stojących razem na parkiecie w trakcie meczu, skoncentrowanych na rozmowie lub ustaleniu dalszego przebiegu gry.
reprezentacja Polski w koszykówceAdrian Slazok/REPORTEREast News
Czterech koszykarzy polskiej reprezentacji w białych strojach z czerwonymi akcentami, stojących razem na parkiecie podczas meczu, w tle publiczność na trybunach.
Reprezentacja Polski w koszykówceMichal Dubiel/REPORTEREast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja