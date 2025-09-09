Polska odpadła z EuroBasketu, ale trener wciąż walczy. "Podium" jest w grze

Reprezentacja Polski zakończyła we wtorek udział w EuroBaskecie 2025. Sensacji w ich jej meczu ćwierćfinałowym nie było - uległa Turcji 77:91. Pierwsza kwarta była jeszcze wyrównana, ale w kolejnych rywale zbudowali przewagę, która w najgorszym dla naszych zawodników momencie wynosiła 22 punkty.

Przegrana nie powoduje, że polscy kibice rwą szaty. Znaczna większość docenia wynik podopiecznych Igora Milicia na tym turnieju, wiele osób twierdzi wręcz, że znalezienie się w najlepszej ósemce to rezultat ponad stan tej dyscypliny sportu nad Wisłą.

Igor Milicić walczy o nagrodę dla najlepszego trenera. Możesz mu pomóc na stronie FIBA

W pewnym sensie trener Milicić pozostaje w grze. Na oficjalnej stronie FiBA trwa głosowanie na najlepszego trenera turnieju. Prowadzi selekcjoner Turcji - Ergin Ataman z 40 proc. głosów. Oddanie tego wyróżnienia w ręce wyłącznie internautów musiało mieć taki skutek, Turkowie są jednym z narodów najmocniej zjednoczonych w sieci. Oczywiście trzeba przyznać, że ten zespół gra świetnie, ale również świetnie (albo i lepiej) prezentują się Niemcy, a szkoleniowiec Alan Ibrahimagic może liczyć tylko na 6 proc. głosów. Zajmuje 7. miejsce w gronie 8 nominowanych (wyłącznie trenerzy ćwierćfinalistów imprezy).

Stawkę zamyka Aleksander Sekulić z reprezentacji Słowenii. Wróćmy jednak do czołówki. Za plecami lidera Atamana prowadzący Grecję Vassilis Spanoulis (21 proc.). Dalej jest bardzo ciasno - trzeci Rimas Kurtinaitis (Litwa) ma 9 proc., czwarty Aleksandar Dzikić (kadra Gruzji) 8 proc., a Milicić i Lassi Tuovi (rep. Finlandii) są ex aequo na piątym miejscu (po 7 proc.). Jak widać, szkoleniowiec naszych "Orłów" traci zaledwie 2 punkty procentowe do "podium" w tym głosowaniu.

Tendencję ma jednak zniżkową, bo jeszcze w poniedziałek był czwarty wraz z Dzikiciem. Teraz jednak spadł, a za niego do trenera Gruzinów doskoczył Tuovi.

Sukces FIBA EuroBasket 2025 nie ogranicza się tylko do boiska, ale także do linii bocznych, gdzie najtęższe umysły koszykówki prowadzą swoje drużyny ku chwale. Jeden z nich zapisze się w historii, stając się pierwszym w historii zdobywcą nagrody dla najlepszego trenera. To nowe wyróżnienie zostanie wręczone w formie całkowicie cyfrowej po turnieju

Głosować można pod stroną: https://www.fiba.basketball/en/events/fiba-eurobasket-2025/news/who-will-be-named-best-coach-at-fiba-eurobasket-2025.

