Polska - Izrael. Koszykówka. Gdzie oglądać Eurobasket? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski koszykarzy w drugim meczu Eurobasketu zmierzy się z Izraelem. Biało-Czerwoni są faworytami tej rywalizacji, zwłaszcza po wspaniałym triumfie nad Słowenią. O której godzinie grają koszykarze? Gdzie oglądać mecz Polska - Izrael? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Aleksander Balcerwoski w meczu Polska - Słowenia na Eurobaskecie 2025
Aleksander Balcerwoski w meczu Polska - Słowenia na Eurobaskecie 2025LUKASZ SKWIOT/CYFRASPORTNewspix.pl

Agnieszka Korneluk: Wychodzenie z trudnych sytuacji pozwala budować zespół. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Eurobasket. Polska - Izrael. Gdzie oglądać? O której grają koszykarze? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Polscy koszykarze znakomicie rozpoczęli tegoroczny Eurobasket. W pierwszym meczu grupowym rozegranym w Katowicach Biało-Czerwoni pokonali Słowenię 105:95. To duży sukces zawodników Igora Milicicia, bo to Słoweńcy z wielkim Luką Donciciem w składzie uchodzili za faworytów tej potyczki.

W drugim meczu reprezentacja Polski koszykarzy zagra z Izraelem. W tym spotkaniu to nasz zespół będzie faworytem, mimo że rywale także wygrali w 1. kolejce. Izraelczycy pokonali 83:71 Islandię. Ostatnia rywalizacja między Polską a Izraelem miała miejsce w 2022 roku. Wówczas oba mecze wygrali Biało-Czerwoni. Najpierw 90:85 w ramach kwalifikacji mistrzostw świata po dogrywce i 85:76 na Eurobaskecie 2023.

Mecz Polska - Izrael na Eurobaskecie 2025 zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanale TVP Sport, a stream online na stronie internetowej TVP Sport.

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha
Intensywna walka o piłkę między zawodnikami drużyn koszykarskich podczas meczu, zawodnik w białozielonym stroju mocno trzyma piłkę, otoczony przez dwóch graczy w czerwonych strojach zespołu przeciwnego.
Niemal całe spotkanie ze Słoweńcami to była walka wręczJarek PraszkiewiczPAP
Jordan Loyd ma dać wiele radości polskim kibicom na Eurobaskecie
Jordan Loyd ma dać wiele radości polskim kibicom na EurobaskecieMarcin GolbaAFP

