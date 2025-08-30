Polska - Izrael. Koszykówka. Gdzie oglądać Eurobasket? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Mecz Polska - Izrael na Eurobaskecie 2025 zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanale TVP Sport, a stream online na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Eurobasket. Polska - Izrael. Gdzie oglądać? O której grają koszykarze? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Polscy koszykarze znakomicie rozpoczęli tegoroczny Eurobasket. W pierwszym meczu grupowym rozegranym w Katowicach Biało-Czerwoni pokonali Słowenię 105:95. To duży sukces zawodników Igora Milicicia, bo to Słoweńcy z wielkim Luką Donciciem w składzie uchodzili za faworytów tej potyczki.

W drugim meczu reprezentacja Polski koszykarzy zagra z Izraelem. W tym spotkaniu to nasz zespół będzie faworytem, mimo że rywale także wygrali w 1. kolejce. Izraelczycy pokonali 83:71 Islandię. Ostatnia rywalizacja między Polską a Izraelem miała miejsce w 2022 roku. Wówczas oba mecze wygrali Biało-Czerwoni. Najpierw 90:85 w ramach kwalifikacji mistrzostw świata po dogrywce i 85:76 na Eurobaskecie 2023.

Niemal całe spotkanie ze Słoweńcami to była walka wręcz Jarek Praszkiewicz PAP

Jordan Loyd ma dać wiele radości polskim kibicom na Eurobaskecie Marcin Golba AFP