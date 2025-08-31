Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polska - Islandia o której godzinie? Gdzie oglądać Eurobasket? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski koszykarzy w trzecim meczu fazy grupowej Eurobasketu zagra z Islandią. Z tym rywalem Biało-Czerwoni rozegrali w tym roku już jedno spotkanie. O której godzinie grają koszykarze? Gdzie oglądać mecz Polska - Islandia? Koszykówka. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Aleksander Balcerowski w barwach reprezentacji Polski w koszykówce na Eurobaskecie 2025
Aleksander Balcerowski w barwach reprezentacji Polski w koszykówce na Eurobaskecie 2025TOMASZ SOKOLOWSKI / 400MM.PLNewspix.pl

Mecz Polska - Islandia na Eurobaskecie 2025 odbędzie się dzisiaj o godzinie 20:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale TVP Sport, a stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport i w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Igor Milicić: Wiem, że są różne opinie, ale Jordan Loyd to zawodnik, którego potrzebujemyPolsat SportPolsat Sport

Eurobasket 2025. Polska - Islandia. Gdzie oglądać? O której godzinie? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Reprezentacja Polski w koszykówce znakomicie rozpoczęła Eurobasket 2025. Biało-Czerwoni na otwarcie turnieju trochę niespodziewanie wygrali ze Słowenią 105:95. W drugim spotkaniu nasz zespół zmierzył się z Izraelem.

Trzecim rywalem Polaków na Eurobaskecie będzie Islandia, która w pierwszym meczu uległą Izraelowi 71:83. Polska i Islandia zmierzyły się już w tym sezonie w meczu towarzyskim. Koszykarze Igora Milicica triumfowali wówczas z niewielką przewagą, bo 92:90.

Mecz Polska - Islandia na Eurobaskecie 2025 odbędzie się dzisiaj o godzinie 20:30. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale TVP Sport, a stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport i w aplikacji mobilnej.

Zobacz również:

Mateusz Ponitka i Jordan Loyd
Eurobasket 2025

Kapitan Polaków wyjaśnia fenomen Loyda. "Nawet żona go egzaminowała"

Andrzej Klemba
Andrzej Klemba
Koszykarz w czerwonym stroju z numerem 2 unosi ręce w geście tryumfu, w tle kibice oraz fotografowie na trybunach, atmosfera entuzjazmu i sportowych emocji.
Aleksander Balcerowski pokazuje, że znów Polska trafiła za trzy punktyJarek PraszkiewiczPAP
Intensywna walka o piłkę między zawodnikami drużyn koszykarskich podczas meczu, zawodnik w białozielonym stroju mocno trzyma piłkę, otoczony przez dwóch graczy w czerwonych strojach zespołu przeciwnego.
Niemal całe spotkanie ze Słoweńcami to była walka wręczJarek PraszkiewiczPAP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja