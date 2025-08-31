Polska - Islandia o której godzinie? Gdzie oglądać Eurobasket? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Mecz Polska - Islandia na Eurobaskecie 2025 odbędzie się dzisiaj o godzinie 20:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale TVP Sport, a stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport i w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Igor Milicić: Wiem, że są różne opinie, ale Jordan Loyd to zawodnik, którego potrzebujemy Polsat Sport Polsat Sport

Eurobasket 2025. Polska - Islandia. Gdzie oglądać? O której godzinie? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Reprezentacja Polski w koszykówce znakomicie rozpoczęła Eurobasket 2025. Biało-Czerwoni na otwarcie turnieju trochę niespodziewanie wygrali ze Słowenią 105:95. W drugim spotkaniu nasz zespół zmierzył się z Izraelem.

Trzecim rywalem Polaków na Eurobaskecie będzie Islandia, która w pierwszym meczu uległą Izraelowi 71:83. Polska i Islandia zmierzyły się już w tym sezonie w meczu towarzyskim. Koszykarze Igora Milicica triumfowali wówczas z niewielką przewagą, bo 92:90.

Mecz Polska - Islandia na Eurobaskecie 2025 odbędzie się dzisiaj o godzinie 20:30. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale TVP Sport, a stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport i w aplikacji mobilnej.

Aleksander Balcerowski pokazuje, że znów Polska trafiła za trzy punkty Jarek Praszkiewicz PAP

Niemal całe spotkanie ze Słoweńcami to była walka wręcz Jarek Praszkiewicz PAP