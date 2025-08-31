Polska - Islandia o której godzinie? Gdzie oglądać Eurobasket? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]
Reprezentacja Polski koszykarzy w trzecim meczu fazy grupowej Eurobasketu zagra z Islandią. Z tym rywalem Biało-Czerwoni rozegrali w tym roku już jedno spotkanie. O której godzinie grają koszykarze? Gdzie oglądać mecz Polska - Islandia? Koszykówka. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.
Mecz Polska - Islandia na Eurobaskecie 2025 odbędzie się dzisiaj o godzinie 20:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale TVP Sport, a stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport i w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.
Reprezentacja Polski w koszykówce znakomicie rozpoczęła Eurobasket 2025. Biało-Czerwoni na otwarcie turnieju trochę niespodziewanie wygrali ze Słowenią 105:95. W drugim spotkaniu nasz zespół zmierzył się z Izraelem.
Trzecim rywalem Polaków na Eurobaskecie będzie Islandia, która w pierwszym meczu uległą Izraelowi 71:83. Polska i Islandia zmierzyły się już w tym sezonie w meczu towarzyskim. Koszykarze Igora Milicica triumfowali wówczas z niewielką przewagą, bo 92:90.
