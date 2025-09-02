Mecz Polska - Francja na Eurobaskecie 2025 zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Spotkanie będzie można oglądać na żywo na kanale TVP Sport, a stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Eurobasket 2025. Polska - Francja. Gdzie i o której oglądać mecz koszykarzy dzisiaj? [TRANSMISJA, STREAM]

Reprezentacja Polski koszykarzy jak na razie znakomicie radzi sobie na tegorocznym Eurobaskecie. Biało-Czerwoni występują w grupie D, której mecze rozgrywane są w katowickim Spodku. Jak na razie nasz zespół wygrał wszystkie trzy spotkania, pokonując kolejno Słowenię 105:95, Izrael 66:64 oraz Islandię 84:75. Teraz czas na starcie z Francją.

W przeciwieństwie do Polaków Francuzi mają już na koncie jedną porażkę. W ostatnim meczu przegrali bowiem z Izraelem aż 69:83. Natomiast wcześniej wygrali potyczki ze Słowenią 103:95 oraz Belgią 92:64.

Ostatnie mecze Polski z Francją nie napawają optymizmem. Nasi koszykarze przegrali bowiem pięć ostatnich spotkań, choć trzeba przyznać, że ostatnie miało miejsce w 2022 roku. Wówczas Trójkolorowi wygrali 95:54. Od tego czasu jednak wiele się zmieniło, także być może drużynie prowadzonej przez Igora Milicicia uda się przerwać tę czarną serię.

Spotkanie będzie można oglądać na żywo na kanale TVP Sport, a stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej.

