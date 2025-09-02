Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polska - Francja. O której grają koszykarze? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski koszykarzy w przedostatnim meczu fazy grupowej Eurobasketu 2025 zagra z Francją. Będzie to jak dotąd największe wyzwanie dla zespołu Igora Milicicia na tym turnieju. O której mecz Polska - Francja? Kiedy grają koszykarze? Gdzie oglądać? Koszykówka. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Reprezentacja Polski koszykarzy podczas Eurobaksetu 2025
Reprezentacja Polski koszykarzy podczas Eurobaksetu 2025TOMASZ SOKOLOWSKI / 400MM.PLNewspix.pl

Mecz Polska - Francja na Eurobaskecie 2025 zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Spotkanie będzie można oglądać na żywo na kanale TVP Sport, a stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Eurobasket 2025. Polska - Francja. Gdzie i o której oglądać mecz koszykarzy dzisiaj? [TRANSMISJA, STREAM]

Reprezentacja Polski koszykarzy jak na razie znakomicie radzi sobie na tegorocznym Eurobaskecie. Biało-Czerwoni występują w grupie D, której mecze rozgrywane są w katowickim Spodku. Jak na razie nasz zespół wygrał wszystkie trzy spotkania, pokonując kolejno Słowenię 105:95, Izrael 66:64 oraz Islandię 84:75. Teraz czas na starcie z Francją.

W przeciwieństwie do Polaków Francuzi mają już na koncie jedną porażkę. W ostatnim meczu przegrali bowiem z Izraelem aż 69:83. Natomiast wcześniej wygrali potyczki ze Słowenią 103:95 oraz Belgią 92:64.

Ostatnie mecze Polski z Francją nie napawają optymizmem. Nasi koszykarze przegrali bowiem pięć ostatnich spotkań, choć trzeba przyznać, że ostatnie miało miejsce w 2022 roku. Wówczas Trójkolorowi wygrali 95:54. Od tego czasu jednak wiele się zmieniło, także być może drużynie prowadzonej przez Igora Milicicia uda się przerwać tę czarną serię.

Mecz Polska - Francja na Eurobaskecie 2025 zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Spotkanie będzie można oglądać na żywo na kanale TVP Sport, a stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej.

