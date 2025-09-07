Polska - Bośnia i Hercegowina. Koszykówka. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Polska - Bośnia i Hercegowina na Eurobaskecie 2025 zostanie rozegrany dzisiaj, w niedzielę 7 września o godzinie 11:00. Transmisję z występu polskich koszykarzy będzie można oglądać na kanale TVP Sport, a stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Protest przed meczem Polska - Izrael na Eurobaskecie [WIDEO] Andrzej Klemba TV Interia

Eurobasket. Polska - Bośnia i Hercegowina. O której oglądać mecz koszykarzy? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Nasi koszykarze wyszli z grupy D z drugiego miejsca, ustępując tylko Francji. "Trójkolorowi" zdobyli 9 punktów, a Polska 8, tak samo jak Słowenia i Izrael. O końcowej kolejności musiała więc zadecydować tzw. mała tabela między tą trójką. "Biało-Czerwoni" pokonali obu tych rywali, więc nie musieli się martwić. Z naszej grupy awansu nie uzyskały Belgia i Islandia.

Z kolei Bośnia i Hercegowina była trzecia w grupie C, lądując za plecami Grecji oraz Włoch, miała na koncie 8 oczek. Wyprzedziła Gruzję, Hiszpanię oraz Cypr.

Zwycięzcę niedzielnej konfrontacji zmierzy się w ćwierćfinale z wygranym z pary Turcja - Szwecja. Wszystkie starcia fazy pucharowej odbywają się na Xiaomi Arenie w Rydze.

Jordan Loyd Michal Dubiel AFP

Mateusz Ponitka Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Igor Milicic, selekcjoner reprezentacji Polski z koszykówce CIRO DE LUCA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP