Polska - Bośnia i Hercegowina. Koszykówka. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Na ten moment czekali wszyscy. Reprezentacja Polski koszykarzy zaczyna grę w fazie pucharowej Eurobasketu. W 1/8 finału rywalem naszej kadry będzie Bośnia i Hercegowina. Zwycięzca zmierzy się w ćwierćfinale z Turcją lub Szwecją. O której grają polscy koszykarze? Gdzie oglądać mecz Polska - Bośnia i Hercegowina? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Mateusz Ponitka, Jordan Loyd, Michał Sokołowski, Aleksander Balcerowski, Andrzej Pluta
Mateusz Ponitka, Jordan Loyd, Michał Sokołowski, Aleksander Balcerowski, Andrzej PlutaAdrian Slazok/REPORTEREast News

Mecz Polska - Bośnia i Hercegowina na Eurobaskecie 2025 zostanie rozegrany dzisiaj, w niedzielę 7 września o godzinie 11:00. Transmisję z występu polskich koszykarzy będzie można oglądać na kanale TVP Sport, a stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Nasi koszykarze wyszli z grupy D z drugiego miejsca, ustępując tylko Francji. "Trójkolorowi" zdobyli 9 punktów, a Polska 8, tak samo jak Słowenia i Izrael. O końcowej kolejności musiała więc zadecydować tzw. mała tabela między tą trójką. "Biało-Czerwoni" pokonali obu tych rywali, więc nie musieli się martwić. Z naszej grupy awansu nie uzyskały Belgia i Islandia.

Z kolei Bośnia i Hercegowina była trzecia w grupie C, lądując za plecami Grecji oraz Włoch, miała na koncie 8 oczek. Wyprzedziła Gruzję, Hiszpanię oraz Cypr.

Zwycięzcę niedzielnej konfrontacji zmierzy się w ćwierćfinale z wygranym z pary Turcja - Szwecja. Wszystkie starcia fazy pucharowej odbywają się na Xiaomi Arenie w Rydze.

Od gry Jordana Loyda będzie zależało bardzo dużo w meczu z Bośnią i Hercegowiną
Zawodnik polskiej reprezentacji koszykówki w czerwonym stroju sportowym stoi na boisku, w tle rozmyta publiczność i fragment hali sportowej.
Jordan LoydMichal DubielAFP
Mateusz Ponitka
Mateusz PonitkaMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
Igor Milicic, selekcjoner reprezentacji Polski z koszykówce
Igor Milicic, selekcjoner reprezentacji Polski z koszykówceCIRO DE LUCA / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

