Polska - Belgia. Eurobasket 2025. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Protest przed meczem Polska - Izrael na Eurobaskecie [WIDEO] Andrzej Klemba TV Interia

Eurobasket. Polska - Belgia. O której oglądać mecz koszykarzy? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Reprezentacja Polski w miniony wtorek doznała pierwszej porażki na Eurobaskecie 2025. Biało-Czerwoni przegrali z Francją 76:83 i stracili pozycję lidera grupy. W związku z tym, że Francuzi w ostatnim meczu fazy grupowej zagrają z ostatnią w tabeli Islandią, istnieją niewielkie szanse na to, aby nasi koszykarzy wygrali rywalizację w grupie D.

Wciąż są jednak szanse na drugie miejsce, ponieważ drugi Izrael w ostatniej kolejce mierzy się z czwartą Słowenią. Natomiast Polska rozegra mecz z reprezentacją Belgii. Belgowie jak dotąd radzą sobie bardzo słabo. W czterech występach odnieśli tylko jedno zwycięstwo, pokonując 71:64 najsłabszą w grupie Islandię.

Polacy będą zatem zdecydowanymi faworytami tej potyczki. Po raz ostatni oba zespoły spotkały się bardzo dawno, bo w 2016 roku. Wówczas w meczu towarzyskim 58:55 wygrali Belgowie. Od tamtego czasu to jednak Polska zrobiła ogromny postęp.

Mecz Polska - Belgia na Eurobaskecie 2025 zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję z występu polskich koszykarzy będzie można oglądać na kanale TVP Sport, a stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz aplikacji mobilnej.

