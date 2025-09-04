Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polska - Belgia. Eurobasket 2025. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski koszykarzy w ostatnim meczu fazy grupowej Eurobasketu zagra z Belgią. Dla obu zespołów będzie to pierwsze bezpośrednie starcie od 2016 roku. O której grają polscy koszykarze? Gdzie oglądać mecz Polska - Belgia? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Polscy koszykarze podczas Eurobasketu 2025
Polscy koszykarze podczas Eurobasketu 2025FOT. WOJCIECH FIGURSKI / 058SPORT.PLNewspix.pl

Mecz Polska - Belgia na Eurobaskecie 2025 zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Transmisję z występu polskich koszykarzy będzie można oglądać na kanale TVP Sport, a stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Reprezentacja Polski w miniony wtorek doznała pierwszej porażki na Eurobaskecie 2025. Biało-Czerwoni przegrali z Francją 76:83 i stracili pozycję lidera grupy. W związku z tym, że Francuzi w ostatnim meczu fazy grupowej zagrają z ostatnią w tabeli Islandią, istnieją niewielkie szanse na to, aby nasi koszykarzy wygrali rywalizację w grupie D.

Wciąż są jednak szanse na drugie miejsce, ponieważ drugi Izrael w ostatniej kolejce mierzy się z czwartą Słowenią. Natomiast Polska rozegra mecz z reprezentacją Belgii. Belgowie jak dotąd radzą sobie bardzo słabo. W czterech występach odnieśli tylko jedno zwycięstwo, pokonując 71:64 najsłabszą w grupie Islandię.

Polacy będą zatem zdecydowanymi faworytami tej potyczki. Po raz ostatni oba zespoły spotkały się bardzo dawno, bo w 2016 roku. Wówczas w meczu towarzyskim 58:55 wygrali Belgowie. Od tamtego czasu to jednak Polska zrobiła ogromny postęp.

Transmisję z występu polskich koszykarzy będzie można oglądać na kanale TVP Sport, a stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz aplikacji mobilnej.

Czterech koszykarzy polskiej reprezentacji w białych strojach z czerwonymi akcentami, stojących razem na parkiecie podczas meczu, w tle publiczność na trybunach.
Reprezentacja Polski podczas Eurobasketu 2025Michal Dubiel/REPORTEREast News
Koszykarz drużyny narodowej Polski w czerwonym stroju przygotowuje się do wykonania rzutu wolnego, w tle widoczny drugi zawodnik w podobnym stroju oraz rozmyta publiczność.
Mateusz PonitkaMichal Dubiel/REPORTEREast News

