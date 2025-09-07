Polscy koszykarze znów zachwycili, po meczu takie głosy. Kadra doceniona

Znakomicie tegoroczny Eurobasket rozpoczęła reprezentacja Polski. Drużyna prowadzona przez Igora Milicicia "na dzień dobry" pokonała Słowenię z Luką Donciciem na czele 105:95. Polacy następnie kontynuowali świetną grę pokonując 66:64 Izrael i 84:76 Islandię. Później było już nieco gorzej, bowiem przegrali z Francją i Belgią.

Mimo to zajęli drugie miejsce w fazie grupowej i w 1/8 finału zmierzyli się z teoretycznie słabszą kadrą Bośni i Hercegowiny. Mecz nie układał się po myśli naszych reprezentantów, bowiem pierwszą kwartę przegrali 14:23.

Do połowy tablica wyników wskazywała 40:44 dla rywali. Druga część spotkania wyglądała już nieco lepiej. W kluczowych momentach odpowiedzialność na siebie wziął Mateusz Ponitka. Kapitan zespołu wyprowadzał ataki, a także starał się regularnie punktować. Finalnie jego starania przyniosły oczekiwany efekt i po małym thrillerze Polska wygrała 80:72 i awansowała do ćwierćfinału.

Dziennikarze jasno, tu wygrała drużyna

Wspomniany już Ponitka zakończył spotkanie z 19 punktami, 10 zbiórkami i dwoma asystami, a te statystyki i jego postawa zostały docenione. Jak napisał w serwisie X Łukasz Gagaska "kapitan przed duże K".

- Kapitan przez duże K. Mateusz Ponitka jakiś czas temu postanowił wziąć polską koszykówkę reprezentacyjną na plecy i dźwiga ją do kolejnych sukcesów. Czasami ponad stan - czytamy.

Postawę Ponitki docenił również Artur Gac, dziennikarz serwisu Interia Sport. Jego zdaniem ostatnie mecze w wykonaniu koszykarza pokazują, że gra dla kadry to dla niego wszystko.

- Mateusz Ponitka tymi mistrzostwami pokazuje, że gra dla reprezentacji Polski znaczy dla niego wszystko - ocenił.

Świetny występ zaliczył także Jordan Loyd, który zdobył aż 28 punktów i był najskuteczniejszym graczem w całym meczu. Na pochwałę zasługuje jednak cała drużyna, co zaznacza Mateusz Babiarz.

- Ta drużyna nigdy się nie poddaje! Kolejnym rywalem potężna Turcja, ale tym się zajmiemy jutro. Jest się z czego cieszyć. Brawo, brawo, brawo - napisał.

W podobnych tonach piszę także Łukasz Cegliński, redaktor naczelny portalu Sport.pl.

- Jesteśmy w ćwierćfinale mistrzostw Europy! Kadra robi zadymę na EuroBaskecie. Duży sukces, brawo panowie, walczcie dalej - skomentował.

W ćwierćfinale Eurobasketu Polacy zmierzą się z Turcją. Spotkanie to odbędzie się już we wtorek.

