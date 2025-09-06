Polscy koszykarze poznali potencjalnego rywala. To z nimi mogą zagrać o półfinał

W Eurobaskecie udział wzięły 24 drużyny. Po fazie grupowej odpadło osiem. Polacy spisali się w niej bardzo dobrze - trzy zwycięstwa i dwie porażki dały im drugie miejsce. W 1/8 finału trafili na trzeci zespół grupy C. Bośnia i Hercegowina jest w zasięgu biało-czerwonych, ale potem może być dużo trudniej.

Wiadomo, było, że w przypadku awansu do ćwierćfinału mistrzostw Europy, trafi na kogoś z pary Turcja - Szwecja. Zdecydowanym faworytem byli Turcy, którzy przez rozgrywki grupowe przemknęli jak burza. Wygrali wszystkie spotkania - Portugalię rozbili różnicą 40 punktów, a pokonali też wskazywana jako kandydata do złota Serbię. Średnio rzucali w tych meczach o 20 punktów więcej od przeciwników.

Byli więc zdecydowanym faworytem meczu 1/8 finału. Stanęli na wysokości zadania, ale wygrana wcale nie przyszła łatwo. Do przerwy to Szwedzi sensacyjnie prowadzili pięcioma punktami.

Turcy dopiero w 26. minucie wyszli na prowadzenie. Potem wygrywali nawet dziewięcioma punktami, ale rywale wyrównali w czwartej kwarcie. Jeszcze siedem sekund przed końcem Turcja prowadziła tylko czterema punktami, ale ostatecznie wygrała 85:79. Najwięcej punktów zdobyli Alperen Sengun (24, a do tego 16 zbiórek i 6 asyst) i Cedi Osman (17).

Polacy z Bośnią i Hercegowiną zagrają w niedzielę (godz. 11), a ewentualny ćwierćfinał jest zaplanowany na 10 września.

