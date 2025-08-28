Partner merytoryczny: Eleven Sports

Reprezentacja Polski pokazała, że zespół jest ważniejszy niż nawet najlepsza jednostka. Ofiarna gra, zażarta walka, dokładna realizacja planu nakreślonego przez trenera, a do tego nie jeden a kilku skutecznych zawodników (Loyd, Ponitka, Pluta, Balcerowski) pozwoliły po raz kolejny sprawić sensację w meczu przeciwko Słowenii. Biało-czerwoni przy ogłuszającym dopingu kibiców pokonali w Spodku drużynę Luki Doncicia.

Mecz ze Słowenią wzbudził ogromne zainteresowanie. Bilety skończyły się błyskawicznie i być może nawet dwa razy większa hala nie sprostałaby zainteresowaniu. I nie chodzi tylko o polskich fanów, ale też słoweńskich.

Kadra rywali ma to, czego brakuje Polakom - wielką gwiazdę, z którą mogliby się utożsamiać. W strefie kibica pod Spodkiem najwięcej ludzi było ubranych właśnie w koszulki Doncicia. Nie tylko reprezentacyjne, ale też byłego klubu - Dallas Mavericks i obecnego Los Angeles Lakers.

    Kandydatem na taką gwiazdę był Jeremy Sochan, ale z powodu kontuzji nie ma go w kadrze na Eurobasket. Kibiców ubranych w jego koszulki (Polski i San Antonio Spurs) można było spotkać. Z aktualnych reprezentantów za to pojedynczy fani mieli na plecach nazwiska Ponitki, Balcerowskiego i Sokołowskiego.

    Nie brakowało za to fanów tzw. pokolenia "Hej, hej, tu NBA". Byli więc Pippen, Rodman, Hill i tych późniejszych idoli - Durant, LeBron, Bryant, Allen czy Westbrook. Jeden z kibiców był w koszulce Kareema Abdula-Jabbara, czyli gwiazdy lat 70. i 80. XX wieku.

    Świetna gra Polaków w obronie, w ataku Loyd i Ponitka

    Przed spotkaniem Polacy przyznawali, że najważniejszym zadaniem będzie powstrzymanie Doncicia. Słoweniec przez ostatnie tygodnie schudł o kilkanaście kilogramów i jak zapewniał, zyskał na dynamice i szybkości. Polacy mieli próbować zamęczyć gwiazdę NBA. I nie zapominać o jego kolegach, bo też umieją trafiać do kosza.

    Biało-czerwoni przy ogłuszającym dopingu zaczęli zgodnie z zapowiedziami, czyli agresywnie. W pierwszej akcji zatrzymali Donicicia, a kibice próbowali zdeprymować Słoweńca buczeniem. W ataku też było dobrze, bo dwa razy z dystansu wcelował Mateusz Ponitka.

    Naprawdę grali bardzo dobrze. Kolejną trójkę dołożył Jordan Loyd, spod kosza trafił Ponitka i było 11:7. Podwajali krycie Doncicia, ale ten szybko się w tym zorientował i zaczął podawać. Polacy byli jak w transie. Loyd znów trafił za trzy i przejął piłkę. Było 18:13. Goście szybko jednak odrobili straty. Za sprawą Doncicia był remis.

    Siedem punktów przewagi reprezentacji Polski

    "Wszyscy wstają, pomagają" - krzyknęli kibice. Pomogło, bo Loyd trafi za trzy. I po pierwszej części biało-czerwoni prowadzili (29:25), bo równo z syreną wcelował Kamil Łączyński. I to pomimo 14 punktów Doncicia.

      W drugiej kwarcie pierwsze punkty z gry rzucili dopiero po ponad trzech minutach. Na szczęście rywale też nie trafiali (Doncić odpoczywał na ławce) i było blisko remisu. Dwa dobre przechwyty sprawiły, że Polacy prowadzili 37:30. Jak natchniony rzucał Loyd - do przerwy 19 punktów. 

      Słoweńcy zaczęli odrabiać straty. Koszykarską inteligencję pokazał Doncić - nie rzucał na siłę, tylko podaniami wykorzystywał do zdobywania punktów kolegów. W efekcie w 18. minucie był remis, a po trójce swojego lidera Słowenia objęła prowadzenie. To jednak Polacy zeszli do szatni z minimalną przewagą.

      Nerwy puszczają Donciciowi

      Polacy odpalili po przerwie. Pięć punktów zdobył Andrzej Pluta. Rywalom zaczęły puszczać nerwy - przewinieniem technicznym sędziowie ukarali Doncicia i szkoleniowca Słoweńców. Rzuty wolne trafił też Aleksander Balcerowski i było już 60:49. Za chwilę Słoweńcom odgwizdano błąd trzech sekund i trener Sekulić szalał z nerwów.

      Do końca meczu było jeszcze daleko i sprawy w swoje ręce próbował wziąć Doncić. To jednak był dzień biało-czerwonych. Po koszu Przemysława Żołnierewicza prowadzenie urosło do 15 punktów. Rywale nie zamierzali jednak odpuszczać i nieco zmniejszyli straty. Przed ostatnią częścią Polacy prowadzili 80:69.

      W czwartej kwarcie Słoweńcy przegrywali już tylko siedmioma punktami, ale z dystansu trafił Ponitka. Do tego doszło do przepychanek z udziałem Dominika Olejniczka i Słoweńców. Sędziowie uznali, że Nikolić popełnił niesportowy faul. W 34. minucie po trafieniu Doncicia było 80:87. Punkty Balcerowskiego i Ponitki pozwoliły odzyskać bezpieczną przewagę (93:82). Utrzymali ją do końca i odnieśli wielkie zwycięstwo, a Spodek niemal odleciał w powietrze.

      Polska - Słowenia 105:95 (29:25, 18:21, 33:23, 25:26)

      Polska: Pluta 15, Loyd 32, Sokołowski 8, Ponitka 23, Balcerowski 11 oraz Olejniczak 2, Gielo 4, Łączyński 4, Dziewa, Michalak, Żołnierewicz 6

