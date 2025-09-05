Z trenerem Miliciciem spotkaliśmy w gronie kilku dziennikarzy, jeszcze przed meczem z Belgią. Wtedy już było jasne, że Polacy awansowali do fazy grupowej mistrzostw Europy, ale jeszcze nie znali rywala. Mimo porażki w ostatnim meczu zachowali drugie miejsce i w 1/8 finału zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Cel minimum w fazie grupowej został przez Biało-Czerwonych osiągnięty. Z czego trener był zadowolony, a gdzie są braki?

Igor Milicić, selekcjoner reprezentacji Polski w koszykówce: - Widzimy pewne rzeczy, które trzeba poprawić, ale to jest nasza wewnętrzna sprawa. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało się u siebie bardzo szybko osiągnąć cel. Wielu w nas wątpiło, że tak będzie i ja to rozumiem. Wszyscy w Spodku i przed telewizorami mogą być zadowoleni z tego, co prezentuje zespół, w jakim stylu pokonaliśmy Słowenię, Izrael, a nawet Islandię. Widzieliśmy, że będzie to bardzo trudny przeciwnik, tym bardziej że graliśmy dzień po dniu. To był najgorszy dla nas możliwy rywal na drugi dzień grania. Mamy nieco starszą drużynę i u nas regeneracja jest trochę trudniejsza.

Igor Milicić: Stawiano nas za Słowenią i Izraelem, a ich pokonaliśmy

Dobry występ w grupie, pomimo porażki jednym punktem z Belgią sprawia, że szkoleniowiec widzi więcej pozytywów. I podkreśla, że przed turniejem byli notowani niżej niż Izrael czy Słowenia, które Polacy pokonali.

- Rozpatruję te cztery mecze [rozmawialiśmy dzień przed spotkaniem Belgią - przyp. red.] 95 procent pozytywnie i pięć negatywnie. W różnych sondach przed turniejem byliśmy stawiani za Słowenią i Izraelem, a Francja to jest kandydat do złota. A graliśmy z nimi do ostatniej minuty zacięte spotkanie. Gdyby wtedy wpadł rzut za trzy, tracilibyśmy tylko punkt. Mecz byłby wciąż otwarty. Jestem więc zadowolony z postawy zawodników, choć oczywiście możemy grać lepiej. Mam nadzieję, że poprawimy te mankamenty, a utrzymamy pozytywne rzeczy - mówi Milicić.

Padło też pytanie, czy jest sam z siebie zadowolony za dobieraną taktykę i reagowanie w trakcie meczów.

- Mogę wam mówić o szczegółach taktycznych przez 24 godziny, a i tak na koniec byście nie do końca je rozumieli. Rola trenera jest niewdzięczna, bo gdyby Deni Avdija trafił rzut za trzy, moja praca byłaby uznana za dramatyczną. Nie trafił i się bronię. Oczywiście błędy popełniam jak każdy zawodnik, Jordan Loyd też je robi. Jestem tutaj, żeby osiągnąć dobry wynik z polską kadrą i staram się robić wszystko najlepiej, jak się da.

Potem padły pytania o konkretnych zawodników. O Andrzeja Plutę, który do kadry wszedł nie tak dawno, a stał się graczem pierwszej piątki. - Jest bardzo istotną postacią zespołu, choć mecz przeciwko silnym Francuzom do końca mu nie wyszedł. Dał jednak w pewnych sytuacjach stabilizację. Jestem bardzo z niego zadowolony, bo idzie w dobrym kierunku, żeby stać się bardzo istotnym punktem kadry.

Michał Sokołowski to często zawodnik od zadań specjalnych w obronie - pilnowania największych gwiazd jak Luki Doncicia czy Deniego Avdiji. Z Francją pokazał też, że potrafi być skuteczny w ataku.

- Wrócił do formy fizycznej, a on bardzo tego potrzebuje. Nie może grać na półprzygotowaniu. Żeby rewelacyjnie spisywał się też w ataku, potrzebuje wsparcia innych zawodników. Łapiemy to i tylko kwestia czasu, kiedy Michał się do tego dopasuje. To kręgosłup naszej obrony, ale wiemy też, ile może dać w ataku. Jak cała drużyna gra dobrze, to Michał jeszcze lepiej. Wierzę, że wejdzie na wyższy poziom niż przez ostatnie kilka miesięcy. Mam nadzieję, że w najważniejszych meczach, w fazie pucharowej, wszyscy zawodnicy pokażą się z najlepszej strony.

Igor Milicić: Nienawidzę przegrywać. Trzeba spojrzeć w lustro

Rozmawialiśmy też z trenerem po porażce z Belgią. W pełnym polskich kibiców katowickim Spodku ulegli rywalom jednym punktem. Trener był rozczarowany takim wynikiem.

- Nie tego chcieliśmy. Staraliśmy się skoncentrować na meczu i zakończyć występy w Katowicach pozytywnym wynikiem. Nienawidzę przegrywać. Nieważne czy w ostatnich sekundach, czy 30 punktami. Trzeba jak najszybciej zapomnieć, zregenerować się i wejść w najważniejszą fazę turnieju. Porażki bardzo bolą, tym bardziej u siebie. Zatrzymaliśmy Belgów na 70 punktach, a to jest dobry wynik. Może zmęczenie sprawiło, że my nie trafialiśmy. Teraz każdy musi spojrzeć w lustro i wznieść się na wyżyny w Rydze. Przed nami jeden mecz, który decyduje o awansie i musimy być w nim najlepsi - uważa Milicić.

Trener mógł przeciwko Belgom dać więcej pograć rezerwowym, by przed fazą pucharową odpoczęli podstawowi zawodnicy, ale zdecydował się na wystawienie najlepszych. - Budujemy w zespole mentalność zwycięzców. Gdybyśmy przegrali mecz 20 punktami, to nie miałoby z tym nic wspólnego. Chcemy zawsze wygrywać. Dziś się nie udało, bo nie trafiliśmy ostatniego rzutu. Chcieliśmy grać na maksa, o wygraną i nie patrzeć na coś, co jest z boku.

Przed Polakami spotkanie w 1/8 finału Eurobasketu z Bośnią i Hercegowiną, trzecim zespołem grupy C. Dwa lata temu w kwalifikacjach olimpijskich dwa razy pokonali tego rywala, ale trener podkreśla, że nie ma to teraz żadnego znaczenia i charakteryzuje rywali. - To bardzo mocna fizycznie drużyna. Jest tam pięciu zawodników, którzy mają ponad dwa metry wzrostu. Na każdej pozycji są koszykarze silni fizycznie. Na obwodzie jest John Roberson, który jest groźny w rzutach z dystansu. Pod koszem mają bardzo dobrego zawodnika z NBA [Jusufa Nurkicia - przyp. red.], wokół którego kręci się atak.

